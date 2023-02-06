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От Бейонсе до Оззи: кто получил «Грэмми» в 2023 году. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Награду за лучшую песню года взяла Бонни Райт. Свежие лауреаты — в фоторепортаже РБК
Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Награда в номинации «Запись года» ушла певице Лиззо (Мелисса Джефферсон) за About Damn Time. Награду она посвятила своему кумиру Принсу, умершему в 2016 году

Фото:Alberto E. Rodriguez / Getty Images
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

В номинации «Песня года» победила певица и гитаристка Бонни Райт с балладой Just Like That

Фото:Kevork Djansezian / Getty Images
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Лучшим новым артистом признали 23-летнюю джаз-певицу Самару Джой. Среди ее конкурентов в номинации были победители «Евровидения-2021» итальянцы Måneskin

Фото:Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Гарри Стайлз взял награды за альбом года и лучший вокальный поп-альбом — за Harry's House. На премию в номинации «Альбом года» также претендовали Адель, Бейонсе, Кендрик Ламар и другие артисты

Фото:Neilson Barnard / Getty Images
Фото: Neilson Barnard / Getty Images

За лучшее музыкальное видео наградили Тейлор Свифт с All Too Well

Фото:Emma McIntyre / Getty Images
Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Лучшее сольное поп-исполнение — Адель (Easy On Me). Певица выдвигалась в семи номинациях, включая «Песню года» и «Альбом года»

Фото:Emma McIntyre / Getty Images
Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Сэм Смит и Ким Петрас (Unholy)

Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Бейонсе получила несколько наград: за лучшую танцевальную/электронную запись (Break My Soul), лучший танцевальный/электронный альбом (Renaissance), лучшее традиционное исполнение R&B (Plastic Off The Sofa) и лучшую R&B-песню (Cuff It). После этой церемонии она стала рекордсменкой по количеству «Грэмми» среди всех артистов: теперь у нее 32 статуэтки

Фото:Rebecca Sapp / Getty Images
Фото: Rebecca Sapp / Getty Images

Лучшее R&B-исполнение — Муни Лонг (Hrs & Hrs). Она также претендовала на награду в номинации «Лучший новый исполнитель»

Фото:Alberto E. Rodriguez / Getty Images
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Премия за лучший R&B-альбом ушла Роберту Гласперу (Black Radio III)

Фото:Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кендрик Ламар получил несколько наград: за лучшее рэп-исполнение и лучшую рэп-песню (The Heart Part 5) и за лучший рэп-альбом (Mr. Morale & The Big Steppers). Он также выдвигался в номинациях «Альбом года» и «Песня года»

Фото:Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Брэнди Карлайл взяла награды за лучшее рок-исполнение и лучшую рок-песню (Broken Horses)

Фото:Frazer Harrison / Getty Images
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшим рок-альбомом признали Patient Number 9 — новую сольную пластинку Оззи Осборна. Награду за него получили продюсер Эндрю Уотт (на фото слева) и басист Metallica Роберт Трухильо, который принял участие в записи. Осборну также досталась премия за лучшее метал-исполнение (за Degradation Rules с участием коллеги Осборна по Black Sabbath, гитариста Тони Айомми).

В начале февраля Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности по состоянию здоровья

Фото:Leon Bennett / Getty Images
Фото: Leon Bennett / Getty Images

Создатели музыки к мультфильму «Энканто» получили сразу три награды: за лучший саундтрек, саундтрек-сборник и лучшую песню для визуальных медиа (We Don't Talk About Bruno). На фото: композитор Джермейн Франко, продюсер и аранжировщик Том Макдугалл и сопродюсер Майк Элизондо

Теги
мультимедиа «Грэмми» Бейонсе Тейлор Свифт Оззи Осборн
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