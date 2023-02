От Бейонсе до Оззи: кто получил «Грэмми» в 2023 году. Фоторепортаж

Бейонсе получила несколько наград: за лучшую танцевальную/электронную запись (Break My Soul), лучший танцевальный/электронный альбом (Renaissance), лучшее традиционное исполнение R&B (Plastic Off The Sofa) и лучшую R&B-песню (Cuff It). После этой церемонии она стала рекордсменкой по количеству «Грэмми» среди всех артистов: теперь у нее 32 статуэтки