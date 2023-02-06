От Бейонсе до Оззи: кто получил «Грэмми» в 2023 году. Фоторепортаж
Награда в номинации «Запись года» ушла певице Лиззо (Мелисса Джефферсон) за About Damn Time. Награду она посвятила своему кумиру Принсу, умершему в 2016 году
В номинации «Песня года» победила певица и гитаристка Бонни Райт с балладой Just Like That
Лучшим новым артистом признали 23-летнюю джаз-певицу Самару Джой. Среди ее конкурентов в номинации были победители «Евровидения-2021» итальянцы Måneskin
Гарри Стайлз взял награды за альбом года и лучший вокальный поп-альбом — за Harry's House. На премию в номинации «Альбом года» также претендовали Адель, Бейонсе, Кендрик Ламар и другие артисты
За лучшее музыкальное видео наградили Тейлор Свифт с All Too Well
Лучшее сольное поп-исполнение — Адель (Easy On Me). Певица выдвигалась в семи номинациях, включая «Песню года» и «Альбом года»
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Сэм Смит и Ким Петрас (Unholy)
Бейонсе получила несколько наград: за лучшую танцевальную/электронную запись (Break My Soul), лучший танцевальный/электронный альбом (Renaissance), лучшее традиционное исполнение R&B (Plastic Off The Sofa) и лучшую R&B-песню (Cuff It). После этой церемонии она стала рекордсменкой по количеству «Грэмми» среди всех артистов: теперь у нее 32 статуэтки
Лучшее R&B-исполнение — Муни Лонг (Hrs & Hrs). Она также претендовала на награду в номинации «Лучший новый исполнитель»
Премия за лучший R&B-альбом ушла Роберту Гласперу (Black Radio III)
Кендрик Ламар получил несколько наград: за лучшее рэп-исполнение и лучшую рэп-песню (The Heart Part 5) и за лучший рэп-альбом (Mr. Morale & The Big Steppers). Он также выдвигался в номинациях «Альбом года» и «Песня года»
Певица Брэнди Карлайл взяла награды за лучшее рок-исполнение и лучшую рок-песню (Broken Horses)
Лучшим рок-альбомом признали Patient Number 9 — новую сольную пластинку Оззи Осборна. Награду за него получили продюсер Эндрю Уотт (на фото слева) и басист Metallica Роберт Трухильо, который принял участие в записи. Осборну также досталась премия за лучшее метал-исполнение (за Degradation Rules с участием коллеги Осборна по Black Sabbath, гитариста Тони Айомми).
В начале февраля Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности по состоянию здоровья
Создатели музыки к мультфильму «Энканто» получили сразу три награды: за лучший саундтрек, саундтрек-сборник и лучшую песню для визуальных медиа (We Don't Talk About Bruno). На фото: композитор Джермейн Франко, продюсер и аранжировщик Том Макдугалл и сопродюсер Майк Элизондо