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МВД ответило на сообщения о сборе данных пользователей через приложение

В министерстве заявили, что техзадание на разработку модуля, сравнивающего номера, с которых идет входящий вызов, с собственной базой, не предусматривает доступ к списку контактов пользователя

Техническое задание разработки нового модуля для приложения МВД, который позволит вычислять звонящих пользователю мошенников, не предусматривает доступ к телефонной книге владельца телефона, заявили РБК в МВД России.

«Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне МВД разместило тендер на модернизацию приложения, которое позволяет связываться с полицией и узнавать о штрафах. По условиям аукциона, в него нужно встроить модуль «Антимошенник», который будет распознавать звонки злоумышленников, сравнивая их с базой данных МВД.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что ведомство таким образом хочет пополнить свою базу данных телефонных номеров и указывают, что для проверки входящих вызовов на возможное мошенничество приложению не требуется доступ к телефонной книге.

При этом в документации тендера указано, что приложение должно иметь возможность сверять номера телефонов из списка контактов пользователя с номерами, содержащимися в системе управления базами данных. «Мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров, содержащимся в локальной СУБД зеркалирующего сервера, с последующим добавлением новых телефонных номеров или удалением неактуальных телефонных номеров из локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя», — говорится в документах.

Начальная цена тендера — 62,9 млн руб.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

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В МВД подчеркнули, что обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля «Антимошенник». «Также техническим заданием определено, что мобильное приложение не должно отслеживать и логировать (записывать в логи, фиксировать. — РБК) информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей», — отметили в министерстве. Такой пункт присутствует в документации тендера.

Создание модуля обусловлено значительно возросшим в последнее время числом мошенничество с использованием банковских карт, интернета, мобильных устройств и компьютеров, пояснили в ведомстве.

Согласно статистике МВД, в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4% по сравнению с предыдущим годом. Из них количество преступлений, совершенных с использованием интернета, выросло на 91,3%, с использованием средств мобильной связи — на 88,3%.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Екатерина Костина
МВД тендер мошенничество мобильное приложение личные данные
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