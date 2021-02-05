МВД ответило на сообщения о сборе данных пользователей через приложение

В министерстве заявили, что техзадание на разработку модуля, сравнивающего номера, с которых идет входящий вызов, с собственной базой, не предусматривает доступ к списку контактов пользователя

Техническое задание разработки нового модуля для приложения МВД, который позволит вычислять звонящих пользователю мошенников, не предусматривает доступ к телефонной книге владельца телефона, заявили РБК в МВД России.

«Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне МВД разместило тендер на модернизацию приложения, которое позволяет связываться с полицией и узнавать о штрафах. По условиям аукциона, в него нужно встроить модуль «Антимошенник», который будет распознавать звонки злоумышленников, сравнивая их с базой данных МВД.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что ведомство таким образом хочет пополнить свою базу данных телефонных номеров и указывают, что для проверки входящих вызовов на возможное мошенничество приложению не требуется доступ к телефонной книге.

При этом в документации тендера указано, что приложение должно иметь возможность сверять номера телефонов из списка контактов пользователя с номерами, содержащимися в системе управления базами данных. «Мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров, содержащимся в локальной СУБД зеркалирующего сервера, с последующим добавлением новых телефонных номеров или удалением неактуальных телефонных номеров из локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя», — говорится в документах.