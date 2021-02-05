МВД захотело получить доступ к телефонным контактам россиян за ₽63 млн

Полиция хочет интегрировать в свое мобильное приложение систему сбора контактов из телефонных книжек пользователей. Эксперты считают, что это усложнит жизнь мошенникам, но также создаст риски утечек

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МВД разместило 4 февраля на сайте госзакупок аукцион на доработку своего мобильного приложения, которая предусматривает доступ к телефонным контактам его пользователей. Первым на тендер обратил внимание «Коммерсантъ».

Как следует из технической документации контракта, подрядчик должен добавить в приложение МВД России, позволяющее оперативно связываться с полицией и получать информацию о штрафах, новый модуль «Антимошенник». Он позволит пользователям распознавать звонки с номеров злоумышленников — приложение будет сравнивать входящие звонки с базой данных МВД.

При этом для работы модуля ему будет необходим доступ к телефонной книге пользователя. Начальная цена тендера составляет 62,9 млн руб.

РБК обратился за комментарием в МВД.