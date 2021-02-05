МВД захотело получить доступ к телефонным контактам россиян за ₽63 млн

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что таким образом МВД хочет в том числе пополнить свою базу данных телефонных номеров. По словам директора центра Solar appScreener Даниила Чернова, для обычной проверки входящих вызовов на возможное мошенничество, приложению не требуется доступ к телефонной книге. Зато это позволит найти мошенников среди контактов пользователя.
Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что модуль «Антимошенник» является аналогией популярных приложений Get Contact и Who Calls, которые позволяют узнать, как тот или иной номер записан в телефонных книжках других пользователей. Однако фактически такие сервисы собирают базы данных номеров.
Эксперты не отрицают, что обновленное приложение МВД может усложнить жизнь мошенникам. Однако сбор данных ведет к риску их утечки, поскольку обработка будет вестись на сторонних серверах.
Аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily в ноябре прошлого года пришли к выводу, что больше всего данных о пользователях собирают социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также приложение госуслуг.
Эксперты оценивали сбор данных по 30 категориям — имя, электронный адрес, номера мобильных телефонов, возраст, пол, данные о семейном положении, образовании и работе, родственниках, интересах, текущее местоположение, серийный номер и другие данные устройства. Сбор информации по всем пунктам принимался за 100%. «ВКонтакте» по этой оценке собирает более 83% сведений о пользователях, госуслуги и «Одноклассники» — более 63%.
В топ-10 приложений по объему собираемых данных также вошли Facebook, сервис поиска работы HeadHunter, онлайн-магазин Ozon, приложения «МегаФона», Тинькофф Банка, Сбербанка, Qiwi.
Во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» объяснили сбор данных о пользователях тем, что они самостоятельно вносят большинство сведений о себе в анкеты социальных сетей.