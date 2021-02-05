МВД захотело получить доступ к телефонным контактам россиян за ₽63 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 10:50 В «Порту» сообщили о состоянии игрока после столкновения с Крицюком Спорт, 10:47 Мишустин призвал все страны ЕАЭС подключиться к приложению для поездок Экономика, 10:47 В Москве завершили вакцинацию от COVID-19 в домах престарелых Общество, 10:46 Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Pro, 10:38 DeFi-проект Yearn.Finance потерял $11 млн из-за хакерской атаки Крипто, 10:32 Умер бывший главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий Общество, 10:22 Эксперты объяснили влияние особенностей организма на выработку антител Общество, 10:22 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 10:21 Клиповое мышление: как меняется потребление информации в XXI веке Экономика инноваций, 10:20  Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Спорт, 10:19 В Москве за год выдали более 60 тысяч водительских удостоверений Авто, 10:09 Госдеп опроверг причастность США к попытке переворота в Турции Политика, 10:09 Менеджеры среднего звена оказались главными виновниками утечек информации Технологии и медиа, 10:03
Общество ,  
0 

МВД захотело получить доступ к телефонным контактам россиян за ₽63 млн

Полиция хочет интегрировать в свое мобильное приложение систему сбора контактов из телефонных книжек пользователей. Эксперты считают, что это усложнит жизнь мошенникам, но также создаст риски утечек
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МВД разместило 4 февраля на сайте госзакупок аукцион на доработку своего мобильного приложения, которая предусматривает доступ к телефонным контактам его пользователей. Первым на тендер обратил внимание «Коммерсантъ».

Как следует из технической документации контракта, подрядчик должен добавить в приложение МВД России, позволяющее оперативно связываться с полицией и получать информацию о штрафах, новый модуль «Антимошенник». Он позволит пользователям распознавать звонки с номеров злоумышленников — приложение будет сравнивать входящие звонки с базой данных МВД.

При этом для работы модуля ему будет необходим доступ к телефонной книге пользователя. Начальная цена тендера составляет 62,9 млн руб.

РБК обратился за комментарием в МВД.

WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что таким образом МВД хочет в том числе пополнить свою базу данных телефонных номеров. По словам директора центра Solar appScreener Даниила Чернова, для обычной проверки входящих вызовов на возможное мошенничество, приложению не требуется доступ к телефонной книге. Зато это позволит найти мошенников среди контактов пользователя.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что модуль «Антимошенник» является аналогией популярных приложений Get Contact и Who Calls, которые позволяют узнать, как тот или иной номер записан в телефонных книжках других пользователей. Однако фактически такие сервисы собирают базы данных номеров.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей

Эксперты не отрицают, что обновленное приложение МВД может усложнить жизнь мошенникам. Однако сбор данных ведет к риску их утечки, поскольку обработка будет вестись на сторонних серверах.

Аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily в ноябре прошлого года пришли к выводу, что больше всего данных о пользователях собирают социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также приложение госуслуг.

PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей
Общество
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Эксперты оценивали сбор данных по 30 категориям — имя, электронный адрес, номера мобильных телефонов, возраст, пол, данные о семейном положении, образовании и работе, родственниках, интересах, текущее местоположение, серийный номер и другие данные устройства. Сбор информации по всем пунктам принимался за 100%. «ВКонтакте» по этой оценке собирает более 83% сведений о пользователях, госуслуги и «Одноклассники» — более 63%.

В топ-10 приложений по объему собираемых данных также вошли Facebook, сервис поиска работы HeadHunter, онлайн-магазин Ozon, приложения «МегаФона», Тинькофф Банка, Сбербанка, Qiwi.

Во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» объяснили сбор данных о пользователях тем, что они самостоятельно вносят большинство сведений о себе в анкеты социальных сетей.

Автор
Михаил Котляр
МВД тендер мобильное приложение контакты
Материалы по теме
Путин обвинил интернет-платформы в управлении сознанием пользователей
Общество
PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей
Общество
WhatsApp отложил изменение своих правил на фоне оттока пользователей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter