Департамент транспорта предупредил о девятибалльных пробках в Москве

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На дорогах столицы вечером 15 июля ожидаются пробки от семи до девяти баллов, об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Больше всего заторов ожидается на Волоколамском, Щелковском шоссе и на Ленинградском шоссе от Химок. Движение также может быть затруднено на проспекте Мира, Волгоградском и Рязанском проспектах.

Как отмечает департамент, появлению пробок способствуют дорожные работы, которые ведут в столице. В частности, такие работы идут на МКАД, проспекте Мира и на Большом Каменном мосте.

Дептранс также напомнил автомобилистам о неблагоприятной погоде в Москве. Из-за экстренного предупреждения, выпущенного МЧС, автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями и рекламными щитами.