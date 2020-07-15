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Департамент транспорта предупредил о девятибалльных пробках в Москве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На дорогах столицы вечером 15 июля ожидаются пробки от семи до девяти баллов, об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Больше всего заторов ожидается на Волоколамском, Щелковском шоссе и на Ленинградском шоссе от Химок. Движение также может быть затруднено на проспекте Мира, Волгоградском и Рязанском проспектах.

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Как отмечает департамент, появлению пробок способствуют дорожные работы, которые ведут в столице. В частности, такие работы идут на МКАД, проспекте Мира и на Большом Каменном мосте.

Дептранс также напомнил автомобилистам о неблагоприятной погоде в Москве. Из-за экстренного предупреждения, выпущенного МЧС, автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями и рекламными щитами.

За последние сутки сильный ветер в городе повалил более 100 деревьев, которые повредили 49 машин, о пострадавших не сообщалось. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнял, что больше всего от ветра пострадали Юго-Западный, Северный и Зеленоградский административные округа.

Теги: Москва, пробки, Дептранс
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