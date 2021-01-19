PickPoint опроверг информацию об утечке данных пользователей

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Хакерская атака на сеть постаматов PickPoint в декабре прошлого года не привела к утечке личных данных клиентов, поскольку их у компании просто нет. Об этом РБК сообщили в PickPoint.

«PickPoint не имеет в своей базе данных о ФИО, днях рождения и тем более каких-либо персональных паролей пользователей. Эта информация не передается нам со стороны интернет-магазинов, для выдачи заказов мы не запрашиваем ее у получателей, личного кабинета у пользователей PickPoint нет», — пояснила сеть.

Как отметили в компании, сейчас мошенники «по следам кибератаки пытаются продать несуществующие данные».

О том, что в интернете появились полученные в результате хакерской атаки базы данных PickPoint, сообщили Telegram-каналы и РЕН ТВ. По информации РЕН ТВ, на теневом онлайн-рынке за $1 тыс. продают не личные данные, а саму уязвимость, которая позволила получить к ним доступ. Базу данных, которая якобы содержит информацию о 4 млн пользователей PickPoint (имена, даты рождения, адреса, пароли, истории заказов) продавец приложил в качестве демонстрации.