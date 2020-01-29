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Общество ,  
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Вице-премьер Хуснуллин пояснил планы о реновации жилья в стране

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, до января занимавший пост заместителя мэра Москвы по градостроительной политике, объяснил свое заявление о необходимости проведения реновации жилья по всей стране.

В интервью Meduza он рассказал, что реновацией в Москве занимались последние 20 лет, а «взять и начать заниматься реновацией в стране невозможно». По его словам, в первую очередь нужно рассмотреть вопрос о сносе аварийного жилья, «а все остальное — время покажет».

Замглавы правительства также уточнил, что не говорил, что «точно будет переносить» московский опыт проведения реновации жилищного фонда на всю страну. «Что касается реновации — я не говорил, что мы начнем ее по всей стране, <…> такую возможность необходимо рассмотреть», — добавил Хуснуллин. Он отметил, что на новом посту точно будет заниматься жильем и городской средой, поскольку это «отдельный нацпроект». В частности, Хуснуллин станет руководителем проектного офиса нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» (срок реализации программы заканчивается в 2024 году).

Ранее, 25 января, Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что реновацию жилья нужно начать «отрабатывать на крупных городах». По его словам, жилье в России «стареет достаточно серьезными темпами», что создает «очень большую угрозу» и требует больших затрат. «Реновация — это изменение всего уклада жизни. Это надо делать», — сказал вице-премьер.

Программа реновации в Москве началась в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые дома. Под расселение попали более 350 тыс. квартир, всего в программу включено 5173 дома. С 2010 года по январь 2020 года Хуснуллин курировал в столичной мэрии вопросы градостроительной политики и строительства. 21 января он занял пост вице-премьера в новом правительстве, которое возглавляет бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Кроме того, Марат Хуснуллин был избран председателем наблюдательного совета госкомпании «Дом.РФ», координирующей вопросы ипотечного кредитования жилья.

Теги: реновация жилья, Марат Хуснуллин
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