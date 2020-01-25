Хуснуллин назвал первый шаг для реновации жилья по всей России

Начать реализовывать проект реновации жилья необходимо с крупных городов России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

«Этот проект [реновация жилья] развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах», — заявил он (цитата по ТАСС).

Хуснуллин пояснил, что реновация предусматривает большие финансовые вложения и изменение уклада жизни, поэтому, прежде чем начать реализовывать данный проект, нужно его оценить и все взвесить. Вице-премьер добавил, что жилье в России стареет большими темпами, что создает угрозу.

Ранее Хуснуллин занимал пост заммэра Москвы и курировал вопросы градостроительной политики и строительства.