Ликвидирован пожар в храме в центре Москвы
Общество, 05 фев 2010, 08:30
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Ликвидирован пожар в храме в центре Москвы
В пятницу утром произошло возгорание в храме в центре Москвы возле метро "Третьяковская", сообщает радиостанция "Маяк". Пожар начался в 5 утра в столичном храме Святого Климента XVIII века на Пятницкой улице.
Пожар начался в 5 утра в столичном храме Святого Климента XVIII века на Пятницкой улице.
Прибывшие на место сотрудники пожарной службы оперативно справились с огнем. Очаг возгорания находился на 1 этаже здания.
В данный момент проводится проверка по факту пожара. О жертвах и пострадавших не сообщается.