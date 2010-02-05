Ликвидирован пожар в храме в центре Москвы

В пятницу утром произошло возгорание в храме в центре Москвы возле метро "Третьяковская", сообщает радиостанция "Маяк". Пожар начался в 5 утра в столичном храме Святого Климента XVIII века на Пятницкой улице.

Пожар начался в 5 утра в столичном храме Святого Климента XVIII века на Пятницкой улице.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы оперативно справились с огнем. Очаг возгорания находился на 1 этаже здания.

В данный момент проводится проверка по факту пожара. О жертвах и пострадавших не сообщается.