Общество⁠,
Суды в России за 2025 год вынесли рекордное число пожизненных приговоров

ВС: в 2025 году к пожизненным срокам в России приговорили 100 человек
Предыдущие рекорды были установлены в 2005 и 2012 годах. Всего за период с 2005 по 2024 год российские суды вынесли 1316 приговоров о пожизненном лишении свободы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские суды с января по ноябрь минувшего года приговорили к пожизненному лишению свободы 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Как отмечает агентство, это рекордный показатель за последние годы.

Согласно статистике, наибольшее количество приговоров к пожизненному лишению свободы в России было зафиксировано в 2005 и 2012 годах — по 84. В 2020 году было вынесено 66 таких приговоров, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023-м — 78, а в 2024-м — 79.

Всего за период с 2005 по 2024 год российские суды вынесли 1316 приговоров о пожизненном лишении свободы.

В России пожизненное лишение свободы дают за особо тяжкие преступления, включая убийства при отягчающих обстоятельствах (двух и более лиц; по мотивам ненависти или вражды; c особой жестокостью и пр.), терроризм (в том числе организация, вербовка, захват заложников), геноцид, торговлю людьми, преступления против половой неприкосновенности детей.

Как выросло в России число зарегистрированных терактов. Инфографика
Политика

В 2023 году в УК были внесены поправки, предполагающие пожизненное за госизмену, — их разработали после убийства в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Осужденная за его убийство Дарья Трепова получила 27 лет колонии — этот приговор стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.

Наказание в виде пожизненного лишения свободы не назначается в России женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет.

Более суровая санкция, смертная казнь, Уголовным кодексом предусмотрена, но не назначается после вынесения постановления Конституционного суда от 02.02.1999 № 3-П. Суд постановил, что смертная казнь в России применяться не может и наложил мораторий.

Анастасия Лежепекова
пожизненное заключение пожизненный срок Верховный суд рекорд убийство
