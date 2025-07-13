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Политика ,  
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Как выросло в России число зарегистрированных терактов. Инфографика

В России число зарегистрированных терактов выросло больше чем в два раза

В России в 2024 году был зарегистрирован 1191 теракт против 410 в 2023 году, следует из данных МВД. Число преступлений террористического характера также выросло — с 2382 в 2023 году до 3714 в 2024 году.

При этом на протяжении 2019–2023 годов число преступлений террористического характера колебалось около отметки 2 тыс., но число терактов резко выросло. Если в 2019–2021 годах их регистрировали порядка 40–50, то в 2022 году — 127, в 2023-м — уже 410.

Число осужденных по делам о теракте (ст. 205 УК) также выросло. Если в 2019–2023 годах их число колебалось от 14 до 43 (по основной статье), то в 2024 году — уже 75. В качестве дополнительной квалификации эта статья в 2019–2023 годах фигурировала в приговорах от девяти до 33 осужденных, а в 2024 году — у 57.

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теракт Верховный суд МВД Уголовный кодекс преступления
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