Генконсульство России объяснило очереди на границе с Китаем

Очереди на автомобильном пункте пропуска «Маньчжурия» на границе России и Китая образовались из-за резко возросшего потока пассажиров. Об этом ТАСС заявили в генеральном консульстве России в Харбине.

Там уточнили, что вечером 4 января поступили обращения от россиян из-за очереди из автобусов, скопившихся перед китайским КПП.

«По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — объяснили в диппредставительстве.

Накануне через пункт пропуска границу пересекли 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд, уточнили там. 5 января КПП «Маньчжурия» работает в штатном режиме, отметили в генконсульстве.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Забайкальского края.

В пресс-службе правительства Забайкальского края изданию «Чита.Ру» сообщили, что за воскресенье через автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем пропустили 86 автобусов, в том числе 43 российских, остальные — китайские. По состоянию на 22:00 4 января ни с одной из сторон КПП не осталось ни одного автобуса, заверили власти. Всего за сутки границу пересекли более 3 тыс. человек.

«По данным Минплана Забайкалья, все рейсовые автобусы через МАПП Забайкальск-Маньчжурия проходят по расписанию. Туристические автобусы пересекают границу в порядке живой очереди, по мере прохождения всех пограничных и таможенных процедур двух стран», — рассказали власти.

Издание ранее писало, что более 50 автобусов с российскими туристами скопилось на границе с Китаем. По словам очевидца, людям, поехавшим в Маньчжурию на новогодние праздники, пришлось ждать более восьми часов на китайской границе, а перед этим более пяти часов — на российской.