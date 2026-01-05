 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генконсульство России объяснило очереди на границе с Китаем

Генконсульство: очереди на границе с КНР возникли из-за роста потока пассажиров
4 января через пункт пропуска «Маньчжурия» границу пересекли 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд. 5 января КПП работает в штатном режиме

Очереди на автомобильном пункте пропуска «Маньчжурия» на границе России и Китая образовались из-за резко возросшего потока пассажиров. Об этом ТАСС заявили в генеральном консульстве России в Харбине.

Там уточнили, что вечером 4 января поступили обращения от россиян из-за очереди из автобусов, скопившихся перед китайским КПП.

«По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — объяснили в диппредставительстве.

Более 1 тыс. автомобилей встали в очередь на досмотр на Крымском мосту
Общество
Фото:ТАСС

Накануне через пункт пропуска границу пересекли 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд, уточнили там. 5 января КПП «Маньчжурия» работает в штатном режиме, отметили в генконсульстве.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Забайкальского края.

В пресс-службе правительства Забайкальского края изданию «Чита.Ру» сообщили, что за воскресенье через автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем пропустили 86 автобусов, в том числе 43 российских, остальные — китайские. По состоянию на 22:00 4 января ни с одной из сторон КПП не осталось ни одного автобуса, заверили власти. Всего за сутки границу пересекли более 3 тыс. человек.

«По данным Минплана Забайкалья, все рейсовые автобусы через МАПП Забайкальск-Маньчжурия проходят по расписанию. Туристические автобусы пересекают границу в порядке живой очереди, по мере прохождения всех пограничных и таможенных процедур двух стран», — рассказали власти.

Издание ранее писало, что более 50 автобусов с российскими туристами скопилось на границе с Китаем. По словам очевидца, людям, поехавшим в Маньчжурию на новогодние праздники, пришлось ждать более восьми часов на китайской границе, а перед этим более пяти часов — на российской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
очереди Забайкальский край Китай граница
Материалы по теме
Очередь в Эрмитаж растянулась от входа до Александровской колонны
Общество
Очереди на китайской границе объяснили ростом желающих из-за безвиза
Общество
Очередь из 2,5 тыс. машин образовалась на границе Белоруссии и Польши
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
The Guardian сочла 2026 год непростым для Зеленского Политика, 09:00
2025 год был неудачным для акций «Газпрома». Что будет с ними в 2026-ом Инвестиции, 09:00
Генконсульство России объяснило очереди на границе с Китаем Общество, 08:33
За ночь над Россией сбили три дрона Политика, 08:12
На просадке. Какие акции на многолетних минимумах купить на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
Акции нефтяников преимущественно снизились на первых торгах в 2026 году Инвестиции, 07:58
Власти проработают возможность обязательной медиации при разводе Политика, 07:53
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место Политика, 07:31
Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году Бизнес, 07:03
Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах Технологии и медиа, 07:02
Роскино — РБК: «Наш приоритет — окончательно растопить лед с Западом»Подписка на РБК, 07:02
Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет» Политика, 06:49
Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы Политика, 05:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20