Общество
0

Более 1 тыс. автомобилей встали в очередь на досмотр на Крымском мосту

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту оказались более 1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на мосту.

По его данным, к 18:00 мск со стороны Таманского полуострова в очереди на ручной досмотр стояли 440 машин. В публикации уточнили, что время ожидания составит около двух часов.

Со стороны Керченского полуострова число автомобилей достигло 618. По прогнозам, автомобилистам придется ждать досмотра более двух часов.

На Крымском мосту временно перекрыли движение
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Очередь на досмотр стала скапливаться на мосту после 11:00 мск. Как отметили в телеграм-канале, большой поток машин на мосту ожидается после окончания новогодних праздников. По прогнозам, максимальное время ожидания в пиковые часы может достигнуть 3 часов.

Ожидается, что наибольшая нагрузка на пункты досмотра будет со стороны Крыма в пятницу, субботу и воскресенье.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Крымский мост Крым Автомобили очередь
