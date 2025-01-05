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Полеты ограничивали еще в трех аэропортах России вслед за Казанью

Росавиация сообщила об ограничении полетов в Нижнекамске, Ижевске и Перми
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели ограничения на прием и отправку самолетов «для обеспечения безопасности», сообщили в Росавиации. Два судна перенаправили в Киров. Около 10:30 мск ограничения сняли
Международный аэропорт Ижевск
Международный аэропорт Ижевск (Фото: Алёна Селезнева / ТАСС)

Аэропорты Нижнекамска, Ижевска и Перми временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE), Ижевска (USII) и Перми (Большое Савино; USPP)», — говорится в сообщении.

Ранее полеты ограничили в аэропорту Казани. В Росавиации добавили, что временные ограничения вводились и в аэропорту Саратова, их отменили с 08:30 мск.

Аэропорт Бегишево им. Н. В. Лемаева — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ». Он находится в Татарстане, имеет статус федерального значения и обслуживает международные рейсы. В 2024 году пассажиропоток превысил 693 тыс. человек.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км от деревень Старое и Новое Мартьяново в Завьяловском районе Удмуртии. Также имеет статус международного аэропорта федерального значения. Обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы, вылеты за границу оттуда планируют осуществлять с декабря 2025 года. Пассажиропоток в прошлом году составил 900 тыс. человек, сообщал гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

Аэропорт Большое Савино расположен в 17,6 км от центра Перми. Имеет статус международного аэропорта федерального значения. В 2024 году пассажиропоток превысил 1,95 млн человек.

Ограничения в аэропорту Ижевска сняли в 10:30 мск, за это время два самолета совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово), позднее сообщили в Росавиации. Затем их отменили и в Казани и Нижнекамске. Оттуда на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. В 11:00 мск ограничения сняли в последнем аэропорту, где они действовали — пермском.

В аэропорту Казани ограничили полеты
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Минобороны России утром отчитывалось об уничтожении 61 дрона над российскими регионами за минувшую ночь. По данным ведомства, 37 беспилотников перехватили над Ростовской областью, 20 — над Брянской, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской областями.

Накануне полеты приостанавливали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничения действовали с 23:43 до 0:48, сообщал телеграм-канал Shot и издание 78.ru со ссылкой на источник.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Росавиация аэропорты Россия Нижнекамск Ижевск Пермь самолет Казань
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В аэропорту Казани ограничили полеты
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В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортах
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В пяти российских аэропортах приостановили полеты
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