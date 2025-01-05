Полеты ограничивали еще в трех аэропортах России вслед за Казанью
Аэропорты Нижнекамска, Ижевска и Перми временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE), Ижевска (USII) и Перми (Большое Савино; USPP)», — говорится в сообщении.
Ранее полеты ограничили в аэропорту Казани. В Росавиации добавили, что временные ограничения вводились и в аэропорту Саратова, их отменили с 08:30 мск.
Аэропорт Бегишево им. Н. В. Лемаева — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ». Он находится в Татарстане, имеет статус федерального значения и обслуживает международные рейсы. В 2024 году пассажиропоток превысил 693 тыс. человек.
Аэропорт Ижевска расположен в 15 км от деревень Старое и Новое Мартьяново в Завьяловском районе Удмуртии. Также имеет статус международного аэропорта федерального значения. Обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы, вылеты за границу оттуда планируют осуществлять с декабря 2025 года. Пассажиропоток в прошлом году составил 900 тыс. человек, сообщал гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.
Аэропорт Большое Савино расположен в 17,6 км от центра Перми. Имеет статус международного аэропорта федерального значения. В 2024 году пассажиропоток превысил 1,95 млн человек.
Ограничения в аэропорту Ижевска сняли в 10:30 мск, за это время два самолета совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово), позднее сообщили в Росавиации. Затем их отменили и в Казани и Нижнекамске. Оттуда на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. В 11:00 мск ограничения сняли в последнем аэропорту, где они действовали — пермском.
Минобороны России утром отчитывалось об уничтожении 61 дрона над российскими регионами за минувшую ночь. По данным ведомства, 37 беспилотников перехватили над Ростовской областью, 20 — над Брянской, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской областями.
Накануне полеты приостанавливали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Ограничения действовали с 23:43 до 0:48, сообщал телеграм-канал Shot и издание 78.ru со ссылкой на источник.
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