В аэропорту Казани ограничили полеты
Утром 5 января на работу аэропорта Казани наложены временные ограничения, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал он, уточнив, что аэропорт временно не отправляет и не принимает рейсы.
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