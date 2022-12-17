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Михалков заявил, что пока не готов снимать фильм о спецоперации

Режиссер Никита Михалков заявил, что пока не готов снимать фильм о спецоперации на Украине
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков пока не готов снимать фильм о российской военной операции на Украине, поскольку тема требует осмысления, сказал режиссер на творческом вечере в Тверском академическом театре драмы, передает ТАСС.

«Я просто думаю, что это настолько животрепещущая и кровавая тема, что вот лично я бы опасался сейчас браться», — сказал Михалков.

По его словам, события можно оценить только по прошествии времени. Михалков отметил, что многие фильмы о войне снимали после окончания боевых действий, поскольку «зависимость от сиюсекундной ситуации не позволит тебе быть художественно объективным или, по крайней мере, осмысливающим происходящее».

В конце ноября в Твери начались съемки фильма о спецоперации на Украине под рабочим названием «Музыкант», сообщили РБК в пресс-службе администрации города. Съемки организованы Минкультом при поддержке Минобороны России. На нескольких улицах города ограничили движение транспорта по решению администрации.

Фильм «Музыкант» режиссера Давида Дадунашвили посвящен европейскому музыканту, который оказался на Украине во время проведения специальной военной операции России «и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа». Картина прошла отбор на получение субсидий из федерального бюджета.

После негативной реакции местных жителей на появление в Твери военной техники с флагами Украины, задействованной в создании фильма, администрация города отменила съемки, сообщило агентство «ТИА». Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал решение «абсолютно правильным». «Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать», — подчеркнул он.

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