СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать

В США гражданство страны предоставляется каждому ребенку, который родился на ее территории, чем пользуются иностранцы, в основном из России и Китая. Президент Трамп хочет изменить эту практику

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Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой трех сотрудников Белого дома.

Изменения касаются виз типа B, которые выдаются для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями, и предоставляют сотрудникам Госдепа возможность отказать в документе, если они считают, что заявитель получает визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

«Практическая проблема проблема заключается в том, что очень немногие люди, которые рожают в США, получили визу конкретно с этой целью. У большинства уже есть виза, и они приезжают после этого», — пояснил изданию Джеффри Горски, бывший главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа.

Трамп регулярно выступает за ужесточение миграционного законодательства и, в частности, называл «откровенно смешным» право на гражданство по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой к конституции США. Axios отмечает, что это лишь одна из готовящихся мер Белого дома для борьбы с «родильным туризмом. «Рим не один день строился. Одно только юридическое признание того, что это недопустимо и неправильно и не разрешено — существенный шаг вперед» — отметил собеседник портала.