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Пандемия коронавируса ,  
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В США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

У медработницы из штата Аляска в США развилась сильная аллергическая реакция после прививки препаратом от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой сотрудника клиники, в которой проходила процедура.

По данным издания, реакция наступила через десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. Сейчас она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Представители Pfizer сообщили телекомпании CNN, что тщательно проверят данный инцидент. Они также подчеркнули, что пока у них нет подробной информации о сложившейся ситуации, однако компания активно взаимодействует с властями штата.

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Фото:Frank Augstein / Getty Images

Это не первый случай аллергии на вакцину Pfizer. Как сообщает The New York Times, на прошлой неделе похожие инциденты произошли у двух пациентов в Великобритании. Тогда власти страны выпустили заявление, в котором предостерегли склонных к сильным аллергическим реакциям людей от вакцинации.

Ранее, 12 декабря, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавируса BNT162b2. Препарат вводится двумя дозами с промежутком в три недели. По данным разработчиков, его эффективность достигает 95%.

вакцина коронавирус Pfizer США
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