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Соседи Катара согласились снять с него дипломатическую блокаду

Подписание документа завершило конфликт между Катаром и Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. Накануне Эр-Рияд снял введенный в 2017 году запрет на пересечение катарскими судами и самолетами своих границ
Фото: Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Лидеры шести стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подписали на саммите в саудовском городе Аль-Ула соглашение о «солидарности и стабильности», сообщает агентство Al Jazeera. Подписание документа ознаменовало завершение дипломатического противостояния Саудовской Аравии и ее союзников (Оман, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт) с Катаром.

«Нам необходимо объединить наши усилия для противодействия стоящим перед нами вызовам, особенно угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программ иранского режима, а также его планов саботажа и разрушения», — объяснил необходимость примирения кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (цитата по Al Arabiya).

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Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд пояснил, что в соответствии с подписанным 5 января соглашением королевство, а также Бахрейн и ОАЭ в полном объеме восстаналивают прерванные ранее дипломатические отношения с Катаром, сообщает Reuters.

Эмир Катара впервые с 2017 года посетит саммит стран Персидского залива
Политика
Тамим бен Хамад Аль Тани

О разрыве дипломатических отношений с Катаром Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн (а также ряд других стран) объявили в 2017 году. Катар обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран. В связи с этим противники режима в Дохе ввели торговую блокаду Катара, а Саудовская Аравия закрыла для ее судов и самолетов свое воздушное и водное пространство.

4 января 2021 года Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о готовности Эр-Рияда снять блокаду. В тот же день запрет на пересечение воздушной и водной границ был снят, и уже 5 января эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Аль-Улу на своем самолете и был встречен у трапа саудовским кронпринцем.

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Reuters сообщил о договоренности снять дипломатическую блокаду Катара
Политика
Фото:Corinna Kern / Reuters

Автор
Евгений Калюков
Саудовская Аравия Катар Бахрейн Кувейт ОАЭ Оман
Материалы по теме
Reuters сообщил о договоренности снять дипломатическую блокаду Катара
Политика
Эмир Катара впервые с 2017 года посетит саммит стран Персидского залива
Политика
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