Соседи Катара согласились снять с него дипломатическую блокаду

Подписание документа завершило конфликт между Катаром и Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. Накануне Эр-Рияд снял введенный в 2017 году запрет на пересечение катарскими судами и самолетами своих границ

Фото: Amr Nabil / AP

Лидеры шести стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, подписали на саммите в саудовском городе Аль-Ула соглашение о «солидарности и стабильности», сообщает агентство Al Jazeera. Подписание документа ознаменовало завершение дипломатического противостояния Саудовской Аравии и ее союзников (Оман, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт) с Катаром.

«Нам необходимо объединить наши усилия для противодействия стоящим перед нами вызовам, особенно угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программ иранского режима, а также его планов саботажа и разрушения», — объяснил необходимость примирения кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (цитата по Al Arabiya).

Video

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд пояснил, что в соответствии с подписанным 5 января соглашением королевство, а также Бахрейн и ОАЭ в полном объеме восстаналивают прерванные ранее дипломатические отношения с Катаром, сообщает Reuters.