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Политика ,  
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Эмир Катара впервые с 2017 года посетит саммит стран Персидского залива

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые за три года посетит саммит стран Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дворца эмира.

Мероприятие пройдет во вторник, 5 января. Решение об участии эмира в саммите было принято после того, как накануне глава МИД Кувейта сообщил об открытии границ между Саудовской Аравией и Катаром.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа сообщил о намерении Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта снять с Катара дипломатическую блокаду. Ожидается, что соглашение о снятии блокады и нормализации отношений между странами будет подписано во вторник, 5 января. Катар в ответ планирует отказаться от исков к арабским странам.

По словам собеседника агентства, соглашение о снятии блокады было достигнуто при помощи зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера. Ожидается, что он будет присутствовать на подписании документа, запланированном на 5 января.

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Доха, Катар

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Впоследствии за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.  К разорвавшим отношения странам позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Катар Персидский залив
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