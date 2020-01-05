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В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
Голубой тунец весом 278 кг был продан за $1,8 млн местной ресторанной сети. Традиционный аукцион ежегодно проводится на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в Токио
Проданный на аукционе за $1,8 млн голубой тунец (Фото: Jae C. Hong / AP)

В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK. 

Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую ставку второй год подряд делает компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai, отмечает Bloomberg: в 2018 году она заплатила за голубого тунца рекордные 333,6 млн йен ($3 млн).

Торги на рыбном рынке Цукидзи в Токио. Фоторепортаж
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Владелец сети ресторанов Киеси Кимура заявил NHK, что, несмотря на дороговизну рыбы, он готов заплатить за нее, чтобы предложить своим клиентам самого вкусного тунца. Кимура регулярно участвует в аукционе, делая рекордно высокие ставки, отмечала The New York Times. 57-летний японец из прибрежного поселка Ома, поймавший проданного за рекордную сумму голубого тунца, сообщил телерадиокомпании, что о таком улове «мечтает каждый рыбак».

Голубой тунец — вымирающий вид, указано на сайте Всемирного фонда дикой природы. Вес взрослой особи может достигать 680 кг,  длина — 3 м.

Автор: Артём Губенко
Теги: Япония, аукцион, рыба
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