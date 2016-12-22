Переехавший из Цукидзи Токийский рыбный рынок открылся в новом комплексе

В столице Японии крупнейший в мире рыбный рынок, переехавший из исторического района Цукидзи, где он размещался с 1935 года, официально открылся в новом гигантском комплексе на территории Тоесу у Токийского залива. Об этом сообщает NHK.
Торговля на рынке началась в 05:30 по местному времени (23:30 среды мск). Президент рынка Хироми Амино заявил, что с открытием в Тоесу начинается новая эпоха. Он добавил, что сделает все, чтобы передать традиции, знания и навыки, накопленные за более чем 80-летнюю работу рынка в Цукидзи. Амино также призвал к совместным усилиям в ближайший век по созданию нового бренда Тоесу, который превзошел бы Цукидзи.
По данным издания, на строительство нового рынка правительство Токио потратило более $5 млрд. Новый комплекс размещен на площади в 407 тыс. кв. м — почти в два раза больше, чем в Цукидзи.
Открытие рынка началось с аукциона, где за наивысшую цену — $38,4 тыс. продали тушу тихоокеанского тунца весом 214 кг.