Торги на рыбном рынке Цукидзи в Токио. Фоторепортаж
Бизнес, 05 янв, 13:06
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Торги на рыбном рынке Цукидзи в Токио. Фоторепортаж
На одном из крупнейших рыбных рынков Цукидзи, расположенном в Японии, продали премиального голубого тунца весом 405 кг за $323 тыс. Победителем торгов стал Хироси Онодэра, президент компании, владеющей ресторанами Ginza Onodera
Перед началом новогоднего аукциона на рынке проверяют качество выставленной на продажу рыбы
$323 тыс. — не самая большая сумма, которую заплатили на рыбном аукционе в Цукидзи. В 2013 году 222-килограммового тунца продали за $1,8 млн
В 2012 году за голубого тунца весом 269 кг заплатили $736 тыс.
Рынок Цукидзи считается одним из крупнейших в мире оптовых рынков рыбы и морепродуктов. В 2016 году власти Токио решили перенести его в другой район города из-за подготовки к летней Олимпиаде 2020 года, но позднее эти планы были отложены до осени 2018 года
Прошедший аукцион — последний перед тем, как рынок переедет в другой район японской столицы