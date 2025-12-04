Суд снова приговорил капитана МВД к семи годам за «фейки» в разговорах

Суд на повторном рассмотрении уголовного дела против бывшего полицейского Самуэля Веделя снова назначил ему семь лет колонии. Он также лишен звания капитана полиции

Семиэль Ведель (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего техника столичного управления МВД Самуэля Веделя к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Кроме того, судья Александр Киреев лишил бывшего полицейского звания капитана полиции и на четыре года запретил ему избираться в органы власти и местного самоуправления. Об этом РБК сообщил адвокат осужденного Даниил Берман.

Суд возвращался к уголовному делу в отношении Веделя во второй раз — в апреле 2023 года он уже получил семь лет колонии, этот приговор был утвержден Московским городским судом. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции, усмотрев «существенные нарушения уголовно-процессуального закона», вернул материалы на повторное рассмотрение в апелляционной инстанции, после чего та направила дело на новое рассмотрение в Перовский районный суд Москвы.

На прениях сторон 4 декабря прокурор Владимир Мезенцев требовал назначить бывшему полицейскому 11 лет колонии, а также запретить ему избираться в органы власти сроком на пять лет. Государственный обвинитель полагает, что Ведель, который в материалах дела упоминается как организатор преступления, «подготавливал благодатную почву» для дальнейшего распространения недостоверной информации, обсуждая с приятелями «несуразные, лживые» сведения «в утвердительной форме». Прокурор добавил, что, несмотря на то что с момента победы над странами «оси» прошло восемь десятилетий, «тезисы пропагандистов» остаются неизменными, и подчеркнул, что подсудимый просил собеседников передавать услышанное дальше.

В продолжение обоснования своей позиции гособвинитель напомнил, что один из разговоров, вмененных Веделю, начинался с лозунга, который, по его словам, восходит к украинским националистам начала XX века. Он также ответил на доводы защиты о ненасильственном характере деяния, приведя в пример эпизод из произведения Владимира Богомолова «Момент истины», где говорится, что ход войны может изменить «один дезертир или предатель с рацией» в тылу. Аналогичная ситуация, настаивал прокурор, сложилась и в этом деле.

В свою очередь адвокат Даниил Берман просил оправдать бывшего полицейского. Он настаивал, что вменяемые Самуэлю Веделю действия не имеют признаков публичности, поскольку, по его мнению, «публичность образуется исключительно только в том случае, если говорящий говорит в две пары ушей одновременно». В деле экс-капитана полиции, продолжал Берман, фигурирует «обычный разговор человека, который немного потерялся в сложных обстоятельствах». После оглашения приговора Даниил Берман сообщил РБК, что защита не согласна с выводами суда и намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Бывшему технику московского управления МВД Самуэлю Веделю вменяли организацию приготовления к распространению недостоверных сведений о российской армии группой лиц по предварительному сговору и по мотиву политической ненависти. По версии обвинения, не позднее 9 марта 2022 года он провел серию телефонных разговоров с тремя знакомыми, рассказывая им о событиях на Украине и прося «передать информацию максимальному числу людей». Кроме того, полагает следствие, он обращался к начальнику мобилизационного управления московского МВД Александру Дьячкову с предложением организовать созвон российских и украинских силовиков «для обмена информацией».