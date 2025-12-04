 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд снова приговорил капитана МВД к семи годам за «фейки» в разговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд на повторном рассмотрении уголовного дела против бывшего полицейского Самуэля Веделя снова назначил ему семь лет колонии. Он также лишен звания капитана полиции
Семиэль Ведель
Семиэль Ведель (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего техника столичного управления МВД Самуэля Веделя к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Кроме того, судья Александр Киреев лишил бывшего полицейского звания капитана полиции и на четыре года запретил ему избираться в органы власти и местного самоуправления. Об этом РБК сообщил адвокат осужденного Даниил Берман.

Суд возвращался к уголовному делу в отношении Веделя во второй раз — в апреле 2023 года он уже получил семь лет колонии, этот приговор был утвержден Московским городским судом. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции, усмотрев «существенные нарушения уголовно-процессуального закона», вернул материалы на повторное рассмотрение в апелляционной инстанции, после чего та направила дело на новое рассмотрение в Перовский районный суд Москвы.

На прениях сторон 4 декабря прокурор Владимир Мезенцев требовал назначить бывшему полицейскому 11 лет колонии, а также запретить ему избираться в органы власти сроком на пять лет. Государственный обвинитель полагает, что Ведель, который в материалах дела упоминается как организатор преступления, «подготавливал благодатную почву» для дальнейшего распространения недостоверной информации, обсуждая с приятелями «несуразные, лживые» сведения «в утвердительной форме». Прокурор добавил, что, несмотря на то что с момента победы над странами «оси» прошло восемь десятилетий, «тезисы пропагандистов» остаются неизменными, и подчеркнул, что подсудимый просил собеседников передавать услышанное дальше.

В продолжение обоснования своей позиции гособвинитель напомнил, что один из разговоров, вмененных Веделю, начинался с лозунга, который, по его словам, восходит к украинским националистам начала XX века. Он также ответил на доводы защиты о ненасильственном характере деяния, приведя в пример эпизод из произведения Владимира Богомолова «Момент истины», где говорится, что ход войны может изменить «один дезертир или предатель с рацией» в тылу. Аналогичная ситуация, настаивал прокурор, сложилась и в этом деле.

В свою очередь адвокат Даниил Берман просил оправдать бывшего полицейского. Он настаивал, что вменяемые Самуэлю Веделю действия не имеют признаков публичности, поскольку, по его мнению, «публичность образуется исключительно только в том случае, если говорящий говорит в две пары ушей одновременно». В деле экс-капитана полиции, продолжал Берман, фигурирует «обычный разговор человека, который немного потерялся в сложных обстоятельствах». После оглашения приговора Даниил Берман сообщил РБК, что защита не согласна с выводами суда и намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Бывшему технику московского управления МВД Самуэлю Веделю вменяли организацию приготовления к распространению недостоверных сведений о российской армии группой лиц по предварительному сговору и по мотиву политической ненависти. По версии обвинения, не позднее 9 марта 2022 года он провел серию телефонных разговоров с тремя знакомыми, рассказывая им о событиях на Украине и прося «передать информацию максимальному числу людей». Кроме того, полагает следствие, он обращался к начальнику мобилизационного управления московского МВД Александру Дьячкову с предложением организовать созвон российских и украинских силовиков «для обмена информацией».

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
приговор полицейский МВД фейк армия России суд Москва
