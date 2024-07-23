Суд отменил приговор одному из первых осужденных по статье о фейках

Семиэль Ведель — бывший техник столичного УМВД, который в марте 2022 года стал первым арестованным по делу о распространении фейков об армии. В 2023-м его приговорили к семи годам колонии, однако сегодня суд отменил приговор

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Мосгорсуд отменил приговор бывшему технику столичного управления МВД Семиэлю Веделю (в деле проходил как Сергей Клоков). Адвокат Даниил Берман сообщил РБК, что приговор в отношении Сергея Клокова отменен, а дело возвращено прокурору. Клоков на данный момент находится в СИЗО, добавил адвокат.

В марте 2022 года он стал первым арестованным по делу о распространении фейков об армии. Как следует из материалов дела, он 20 лет проработал в московской полиции на должностях водителя, техника и др. По версии обвинения, в марте 2022 года он трижды говорил по телефону с друзьями и коллегами о происходящем на Украине, осуждая действия российских войск. Это стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела. В апреле 2023 года его приговорили к семи годам колонии.

В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию вооруженных сил. Ст. 20.3.3 КоАП появилась 4 марта 2022 года, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.



Максимальное наказание по ст. 270.3 УК России о распространении ложной информации про армию — лишение свободы на срок до 15 лет, по ст. 280.3 УК о дискредитации ВС — лишение свободы до семи лет.

В России в 2023 году выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, терроризме, дискредитации военных и фейках об армии, следовало из сводного статического отчета Судебного департамента Верховного суда за прошлый год. Так, по ч. 1 ст. 270.3 УК в прошлом году осудили 26 человек (в 2022 году — восемь), по части второй — 33 (в 2022 году — шесть).

Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году. Рост произошел за счет увеличение числа обвинительных приговоров по обвинениям в госизмене и шпионаже и другим статьям. Если в 2022 году за госизмену было вынесено 16 приговоров, то в прошлом году их было более чем в два раза больше — 39.