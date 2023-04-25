Суд приговорил техника МВД к 7 годам за «фейки» в телефонных разговорах

Техника МВД Веделя назначили 7 лет колонии по делу о фейках про армию

Перовский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима техника столичного управления МВД Семиэля Веделя (в деле проходит как Сергей Клоков) по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Веделя признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Суд также лишил его звания капитана внутренней службы МВД и на четыре годам запретил ему работать на госдолжности.

В марте прошлого года Ведель стал первым арестованным по делу о статье о распространении фейков об армии. Как следует из материалов дела, он 20 лет проработал в московской полиции на должностях водителя, техника и других.

По версии обвинения, в марте 2022 года он трижды говорил по телефону с друзьями и коллегами о происходящем на Украине, осуждая действия российских войск. Это стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела.

Адвокат обвиняемого Даниил Берман, настаивал, что частный разговор нельзя считать публичным распространением фейков.