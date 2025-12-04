«Ремарка»: что рассказали гости Радио РБК на открытии ярмарки Non/fiction

В Москве стартовала ярмарка литературы Non/fiction. Радио РБК впервые открыло на ней свою студию-инсталляцию. Ее гости вышли в эфир и в рамках рубрики «Ремарка» рассказали о книжных трендах. Самое интересное — в материале РБК

4 декабря в московском Гостином Дворе открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№27. Впервые на мероприятии присутствует Радио РБК. На площадке начала свою работу студия-инсталляция, которая представляет собой композицию из динамиков и микрофонов. Это не только метафора полифонии голосов и мнений, которые характерны для радиоэфира, но и работающая мобильная студия, где проходят записи участников и гостей ярмарки для специальной рубрики о вызовах и трендах книжного рынка «Ремарка».

О чем рассказали гости в эфире Радио РБК

Ректор РАНХиГС и предприниматель, автор книги «Разрушая барьеры: Как спортивные принципы приводят к успеху в бизнесе и жизни» Алексей Комиссаров — об использовании ИИ в литературе и ценности книг в цифровую эпоху

В эфире Комиссаров рассказал, что самые полезные книги для предпринимателей — это не какая-то специальная литература, а классика, поскольку в ней «можно найти ответы практически на любые вопросы».

«Самое ценное, что сейчас предпринимателям может предложить книга, — личные истории, которые не придуманы, а пережиты и рассказаны честно со всеми плюсами и минусами и со всеми сомнениями, которые были при принятии того или иного решения. Главная ценность [литературы сейчас] — не в том, что мы что-то новое узнали, а в том, что мы [после прочтения] что-то изменили в своем поведении», — поделился Комиссаров.

Также ректор РАНХиГС рассказал, что при написании книги не пользовался искусственным интеллектом, хотя приветствует его в других сферах жизни. Нынешний ИИ, убежден Комиссаров, пока все еще легко можно отличить от живого человека, а современным читателям «хочется больше общения с живыми людьми, хочется ощущения, что, читая книгу, ты разговариваешь с человеком». «Писать книги самостоятельно дольше, но это интереснее и глубже», — заключил автор.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев — о будущем книжных магазинов и итогах года

В эфире Капьев рассказал, что именно в книжных магазинах читатели в первую очередь знакомятся с книгами, поэтому массовое закрытие книжных на фоне перехода продаж на маркетплейсы — «это огромная боль». Тем не менее книжным необходимо проводить реорганизацию бизнеса и пространства, чтобы научиться создавать новые ощущения и новые визуальные образы, поделился глава «Эксмо». Он рассказал, что книжные магазины должны начать работать по модели, напоминающей ресторанный бизнес: покупатели будут приходить не ради покупки книг по низкой цене, они будут приходить за впечатлениями, эмоциями и удовольствием.

Рост потребления по итогам 2025 года, по словам Капьева, составит около 5–10%, это суммарный показатель для бумажных, электронных и аудиокниг. Он также составил топ жанров по росту продаж в уходящем году:

Классическая литература, причем как российских, так и зарубежных авторов. Молодежная литература. Книги про Россию: об отечественных истории, культуре, искусстве и великих людях.

Главный редактор издательства «Альпина.Проза», литературный критик Татьяна Соловьева — о феномене литературы Young Adult

Соловьева рассказала РБК, почему литература Young Adult находится в топе продаж. Она пояснила, что это не подростковая литература, а литература о подростках, которая рассчитана на аудиторию приблизительно от 18 до 25 лет. Это книги об опыте, который молодые люди еще совсем недавно пережили сами или могут представить в жизни своих сверстников и людей чуть младше. «Это не то, что они читали в школе, где их заставляла читать учитель по литературе, это то, что они выбирают сами», — говорит главред издательства.

В некоторых жанрах, которые сейчас тоже растут в продажах, например, фэнтези и магреализме, у читателей нет запроса на принципиальную новизну, делится Соловьева. «Наоборот, для [читателей] это точка стабильности, им хочется каждой книгой получить небольшую вариацию той книги, которую они уже прочитали и которая им понравилась». Стабильность в читательском опыте оказывается важна во время турбулентности и неспокойствия.

Главный редактор издательства «Бель Летр» Яна Грецова — о женщинах-читателях и переводах иностранных книг

Грецова рассказала, что женщины составляют ядро российского читательского рынка, они составляют порядка 70% всех читателей. Также издатель поделилась, что сложностью последних лет является получение прав на перевод и продажу книг на английском языке, но говорит, что в последние время отношения с европейскими правообладателями «потеплели». Все меньше прецедентов, когда авторы сами отказываются публиковаться на русском языке. «Есть несколько крупных партнеров, которые несколько лет назад были на стопе, а теперь все больше появляются в поле нашего зрения», — говорит Грецова. Русский книжный рынок по-прежнему очень интересен правообладателям, заключает она.

Главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов — об использовании ИИ в работе издательства и подорожании книг

В разговоре с Радио РБК Подкосов рассказал, что издательство «Альпина» использует нейросети с 2023 года. Они помогают оптимизировать затраты в маркетинге, пишут синопсисы для внутреннего пользования. При этом Подносов уточняет, что все аннотации, которые издательство публикует для читателей, написаны редакторами или, по крайней мере, ими отредактированы. «ИИ довольно плотно вошел в жизнь нашего издательства, но он ни в коем случае не заменяет человека, он просто дает возможность переложить на ИИ монотонную, рутинную работу», — объясняет главред «Альпины нон-фикшн».

Рост группы «Альпина» в 2025 году не считая декабря, на который традиционно приходится пик книжных продаж, составил примерно 10% в деньгах, но количественно продажи скорее всего не увеличились, делится Подносов. «Это, наверное, главный итог 2025 года — книги стали дорогими». Но в росте не виноваты издательства, более того, при росте затрат на производство маржа издательств в этом году сократилась. За два-три последних года цены на производство книг выросли на 70–80%, но в ближайшее время возможность подорожания будет исчерпана и в следующем году составит лишь около 10%, прогнозирует Подносов.

