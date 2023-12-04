«Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске»

Один из персонажей детского мультфильма — пони с радужной гривой и хвостом

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Детский мультфильм «Мой маленький пони» получил возрастную маркировку 18+ на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Соответствующий рейтинг появился на странице проекта.

В пресс-службе «Кинопоиска» отказались от комментариев.

Как отмечает телеграм-канал Baza, в мультфильме есть персонаж Радуга-Дэш — небесно-голубая пони-пегас с радужной гривой и хвостом.

Мультфильм «Мой маленький пони» выходил с 2010 по 2019 год. Анимационный сериал рассказывает о приключениях игрушек Hasbro, в частности, как красавица-единорог учится общаться и заводить друзей.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов (прежде он действовал только в отношении несовершеннолетних). Штраф за пропаганду ЛГБТ юрлицами может достигать 5 млн руб.

Верховный суд России 30 ноября признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.

После этого российский певец Сергей Лазарев скрыл в своем YouTube-канале клип на песню «Так красиво», в котором Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обнаружил пропаганду ЛГБТ.

В июле 2020 года глава Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Путину с жалобой на косвенное влияние мороженого «Радуга» и радужных рекламных щитов на детей и пропаганду нетрадиционных ценностей.

В группы компаний «Чистая линия» ответили на жалобу, отметив, что цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде ценностей ЛГБТ-сообщества. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отметил производитель.