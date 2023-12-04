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Общество ,  
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Россияне рассказали, будут ли работать в новогодние праздники

«Авито»: 20% россиян заявили, что точно будут работать на новогодних каникулах
По сравнению с прошлым годом число тех, кто собирается работать в новогодние праздники, выросло почти в два раза. Точно планируют работать пятая часть опрошенных, не работать — примерно столько же, остальные не знают наверняка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Работать на новогодних каникулах будут по меньшей мере 20% россиян, следует из результатов опроса «Авито Работа». Каждый пятый респондент заявил, что совершенно точно будет работать в праздники.

При этом еще 28% опрошенных рассказали, что, скорее всего, будут работать во время каникул.

20% сказали, что, вероятнее всего, не будут работать в период новогодних каникул, а 21% — что точно не будут работать.

В прошлом году, отмечают аналитики «Авито Работы», во время Нового года и праздников работать собирались только 29% респондентов.

Опрос проводился среди более чем 6 тыс. работающих россиян.

Больше всего тех, кто будет трудиться на каникулах, среди жителей Перми (54%), Волгограда (52%), Самары (50%), Нижнего Новгорода (50%).

Тех, кто, скорее всего, не будет работать, больше среди жителей Омска (32%), Челябинска (31%), Екатеринбурга (29%) и Казани (29%).

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При этом среди тех, кто точно не выйдет на работу в праздники, лидирую уфимцы (30%) и москвичи (28%).

Чаще всего о планах работать в новогодние праздники заявляли представители сферы искусства и развлечений (68%), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанного бизнеса (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%).

Не уверены в том, будут трудиться или нет, в основном представители сфер страхования (33%), консалтинга (29%), автомобильного бизнеса (28%), администрирования (26%), строительства (26%). Наверняка не придется работать тем, кто занят в сфере образования (44%), администрирования (34%), а также банкинга и бухгалтерии (30%).

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В ноябре сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, планируют ли они продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгул. Так решили поступить только 7% опрошенных: 4% собираются в отпуск в конце декабря, еще 3% намерены добавить выходных после праздников. Бóльшая часть россиян (76%) не планируют продлевать каникулы, 17% еще не приняли окончательное решение по этому вопросу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новый Год новогодние каникулы работа
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