Россияне рассказали, будут ли работать в новогодние праздники
Работать на новогодних каникулах будут по меньшей мере 20% россиян, следует из результатов опроса «Авито Работа». Каждый пятый респондент заявил, что совершенно точно будет работать в праздники.
При этом еще 28% опрошенных рассказали, что, скорее всего, будут работать во время каникул.
20% сказали, что, вероятнее всего, не будут работать в период новогодних каникул, а 21% — что точно не будут работать.
В прошлом году, отмечают аналитики «Авито Работы», во время Нового года и праздников работать собирались только 29% респондентов.
Опрос проводился среди более чем 6 тыс. работающих россиян.
Больше всего тех, кто будет трудиться на каникулах, среди жителей Перми (54%), Волгограда (52%), Самары (50%), Нижнего Новгорода (50%).
Тех, кто, скорее всего, не будет работать, больше среди жителей Омска (32%), Челябинска (31%), Екатеринбурга (29%) и Казани (29%).
При этом среди тех, кто точно не выйдет на работу в праздники, лидирую уфимцы (30%) и москвичи (28%).
Чаще всего о планах работать в новогодние праздники заявляли представители сферы искусства и развлечений (68%), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанного бизнеса (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%).
Не уверены в том, будут трудиться или нет, в основном представители сфер страхования (33%), консалтинга (29%), автомобильного бизнеса (28%), администрирования (26%), строительства (26%). Наверняка не придется работать тем, кто занят в сфере образования (44%), администрирования (34%), а также банкинга и бухгалтерии (30%).
В ноябре сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, планируют ли они продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпуск или отгул. Так решили поступить только 7% опрошенных: 4% собираются в отпуск в конце декабря, еще 3% намерены добавить выходных после праздников. Бóльшая часть россиян (76%) не планируют продлевать каникулы, 17% еще не приняли окончательное решение по этому вопросу.