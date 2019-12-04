Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Борис Минц ответил на иски «Траста» и «Открытия», Киев утвердил сценарии возвращения Донбасса, конгрессмены США не хотят видеть Россию в G7, пока она не будет «уважать соседей»; главные новости — в обзоре РБК

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Основатель O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску «Траста» и «Открытия». По его мнению, топ-менеджмент банков, а также ЦБ, который их контролирует, развернули против него «кампанию», в результате которой он потерял почти $1 млрд.

«Траст» и «Открытие» подозревают О1 Group в мошеннических сделках накануне санации банка «Открытие» и Рост-банка (сейчас присоединен к «Трасту») в 2017 году. Через суд Лондона они требуют от семьи Минца более $700 млн. Этим летом суд заблокировал активы бизнесмена на $572 млн.

Сам предприниматель заявил суду, что не знал об условиях переговоров между O1 Group, «Открытием» и Рост-банком перед сделкой.

Он считает, что руководство ЦБ, а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб». Причиной кампании он назвал свою критику в адрес Центробанка и лично Задорнова.

В пресс-службах «Открытия» и «Траста» заявления Минца назвали «абсолютно надуманными», цель Минца — отвлечь внимание. В банках заверили, что руководство кредитных организаций действует не из личных побуждений, а исходя из фактов «выявленных нарушений».

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