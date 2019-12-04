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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Борис Минц ответил на иски «Траста» и «Открытия», Киев утвердил сценарии возвращения Донбасса, конгрессмены США не хотят видеть Россию в G7, пока она не будет «уважать соседей»; главные новости — в обзоре РБК

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Основатель O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску «Траста» и «Открытия». По его мнению, топ-менеджмент банков, а также ЦБ, который их контролирует, развернули против него «кампанию», в результате которой он потерял почти $1 млрд.

  • «Траст» и «Открытие» подозревают О1 Group в мошеннических сделках накануне санации банка «Открытие» и Рост-банка (сейчас присоединен к «Трасту») в 2017 году. Через суд Лондона они требуют от семьи Минца более $700 млн. Этим летом суд заблокировал активы бизнесмена на $572 млн.
  • Сам предприниматель заявил суду, что не знал об условиях переговоров между O1 Group, «Открытием» и Рост-банком перед сделкой.
  • Он считает, что руководство ЦБ, а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб». Причиной кампании он назвал свою критику в адрес Центробанка и лично Задорнова.
  • В пресс-службах «Открытия» и «Траста» заявления Минца назвали «абсолютно надуманными», цель Минца — отвлечь внимание. В банках заверили, что руководство кредитных организаций действует не из личных побуждений, а исходя из фактов «выявленных нарушений».

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
 

В Киеве прошло совещание в преддверие предстоящего саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже. На совещании офис президента Украины утвердил пять сценариев «реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса».
 

  • «В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил», — говорится в сообщении на сайте администрации украинского лидера.
  • Сценарии, о которых идет речь, ранее были выработаны Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Их содержание в Киеве не раскрывали.
  • Согласно минскими соглашениями, возвращение Донбасса под контроль Украины должно состояться с закреплением их особого статуса в конституции страны и проведением международно признанных местных выборов.

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7


Нижняя палата конгресса США (контролируется Демократической партией) приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7.

  • Ранее этот международный клуб носил название G8. Россию перестали приглашать на его саммиты после присоединения Крыма в 2014 году.
  • В 2020 году очередной саммит G7 пройдет в США. Американский лидер Дональд Трамп высказывался о возможности участия в нем президента России Владимира Путина в качестве гостя.
  • Именно эти заявления президента стали поводом для появления резолюции, которую приняли конгрессмены. Документ призывает не включать Россию в саммиты G7, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ.

Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложения по доработке законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом чтении.

  • Согласно текущей версии законопроекта, выдавать электронные подписи юридическим лицам сможет только Федеральная налоговая служба (ФНС). Удостоверяющие центры (УЦ), которые пока имеют на это право, после принятия документа смогут работать только с физлицами.
  • В письме Акимову Греф предлагает предоставить банкам право на выдачу юрлицам усиленных электронных подписей. Причем кредитные организации для этого должны соответствовать ряду критериев: иметь чистые активы на 500 млрд руб. и располагать филиалами в минимум 87,5% регионов России.
  • Критериям, которые предлагает Греф, сейчас соответствуют только три крупнейших банка — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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