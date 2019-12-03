Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей

Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Письмо с предложениями по доработке законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом чтении, Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову. РБК ознакомился с документом, его содержание подтвердили два источника на финрынке. Представитель Акимова сообщил, что письмо получено и находится на рассмотрении. Пресс-служба Сбербанка подтвердила отправку письма.
Что меняет законопроект
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи, который создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. С ее помощью организации и граждане могут обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.
Сейчас выдавать УКЭП могут аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ). В России насчитывается почти 500 подобных центров, среди которых есть банки (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и т.д.), страховые компании, биржи, брокеры и «Почта России», а также частные ИТ-компании. Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект ужесточает выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи.
Согласно ему выдавать электронные подписи юридическим лицам сможет только ФНС. Уполномоченные центры продолжат работать только с физическими лицами. Дополнительно для центров ужесточаются требования по размеру собственных средств: не менее 1 млрд руб. вместо текущих 7 млн руб., или не меньше 500 млн руб., если у центра есть филиалы не менее чем в 75% регионов страны. Для сотрудников центров вводится уголовная ответственность за нарушение закона об электронной подписи. По мнению авторов законопроекта, эти изменения приведут к повышению качества работы УЦ и сокращению мошеннических действий с использованием электронных подписей.
Что предлагает Греф
Сбербанк предлагает наделить ФНС правом определять уполномоченные организации, которые смогут выполнять функции по созданию, идентификации и хранению электронных подписей юридических лиц. Уполномоченные организации, по мнению Германа Грефа, должны соответствовать следующим критериям:
- иметь чистые активы в размере более 500 млрд руб.;
- иметь филиалы или представительства не менее чем в 87,5% регионов России;
- попадать под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (оно регулирует деятельность банков, страховых компаний, профучастников рынка ценных бумаг, организаций почтовой связи).