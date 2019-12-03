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Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей
Сбербанк предложил правительству внести поправки в законопроект, обязывающий компании получать электронную подпись только через ФНС и вызвавший критику бизнеса. По мнению Германа Грефа, выдавать подписи должны и крупнейшие банки
Герман Греф (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Письмо с предложениями по доработке законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом чтении, Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову. РБК ознакомился с документом, его содержание подтвердили два источника на финрынке. Представитель Акимова сообщил, что письмо получено и находится на рассмотрении. Пресс-служба Сбербанка подтвердила отправку письма.

Что меняет законопроект

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи, который создается с помощью сертифицированных ФСБ средств шифрования. С ее помощью организации и граждане могут обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.

Сейчас выдавать УКЭП могут аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ). В России насчитывается почти 500 подобных центров, среди которых есть банки (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и т.д.), страховые компании, биржи, брокеры и «Почта России», а также частные ИТ-компании. Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект ужесточает выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи.

Согласно ему выдавать электронные подписи юридическим лицам сможет только ФНС. Уполномоченные центры продолжат работать только с физическими лицами. Дополнительно для центров ужесточаются требования по размеру собственных средств: не менее 1 млрд руб. вместо текущих 7 млн руб., или не меньше 500 млн руб., если у центра есть филиалы не менее чем в 75% регионов страны. Для сотрудников центров вводится уголовная ответственность за нарушение закона об электронной подписи. По мнению авторов законопроекта, эти изменения приведут к повышению качества работы УЦ и сокращению мошеннических действий с использованием электронных подписей.

Что предлагает Греф

Сбербанк предлагает наделить ФНС правом определять уполномоченные организации, которые смогут выполнять функции по созданию, идентификации и хранению электронных подписей юридических лиц. Уполномоченные организации, по мнению Германа Грефа, должны соответствовать следующим критериям:

  • иметь чистые активы в размере более 500 млрд руб.;
  • иметь филиалы или представительства не менее чем в 87,5% регионов России;
  • попадать под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (оно регулирует деятельность банков, страховых компаний, профучастников рынка ценных бумаг, организаций почтовой связи).

«Данные дополнительные требования распространяются только на доверенные лица УЦ ФНС и не возлагаются на обычные аккредитованные УЦ, которые согласно законопроекту будут выпускать сертификаты для граждан. Таким образом, они не ограничивают конкуренцию аккредитованных удостоверяющих центров», — сказал РБК источник, знакомый с предложениями.

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РБК изучил список аккредитованных Минкомсвязью удостоверяющих центров на соответствие критериям, предлагаемым главой Сбербанка.

Сейчас выдавать электронные подписи юрлицам могут, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк, «Возрождение», Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и крымский РНКБ. Из них критериям, которые предлагает Греф, соответствуют только три крупнейших банка — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Причем последний, несмотря на то, что подходит по требованиям, не выдает ЭЦП юридическим лицам. Остальные не проходят по размеру чистых активов и/или по числу регионов присутствия.

Опасения бизнеса

Законопроект, меняющий порядок выдачи электронной цифровой подписи, не раз критиковал бизнес. Например, в июне крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров написали премьер-министру Дмитрию Медведеву, что поправки повлекут дополнительные расходы для ретейлеров и государства и потенциально могут парализовать деятельность компаний. В частности, они были недовольны положением, согласно которому документы придется подписывать не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями: от юридического лица и от руководителя как физического лица.

Отрицательный отзыв на проект направлял и Сбербанк, говорили источники РБК. Ассоциация банков России предупреждала (*.pdf), что наделение ФНС монопольным правом на выдачу ЭЦП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приведет к усложнению и удорожанию процедуры использования электронной подписи.

Греф также считает необходимым предоставить возможность уполномоченным организациям идентифицировать заявителей путем предоставления сведений из собственной системы идентификации и аутентификации (таким образом, например, Сбербанк сможет идентифицировать компании за счет собственной базы данных, а не только с помощью сведений ФНС). Кроме того, он предлагает не требовать от представителей юрлиц подписывать документы двумя цифровыми подписями, следует из письма. «Предложенные дополнения к законопроекту во втором чтении согласованы в рабочем порядке с Федеральной налоговой службой», — говорится в письме Грефа. РБК направил запрос в ФНС.

Позиция рынка

Критерии Сбербанка не прозрачны и не аргументированы, считает Сергей Казаков, замруководителя УЦ «Контур» (в случае принятия законопроекта «Контур» не сможет выдавать подписи юрлицам). Банки не являются лидирующими игроками на рынке цифровых подписей и массовой деятельности по выдаче электронных подписей юридическим лицам никогда не вели, подчеркивает он.

«Версия законопроекта без предложений Сбербанка хоть и ограничивает деятельность УЦ, но оставляет конкуренцию на этом рынке. Если предложения Сбербанка будут учтены и он единственный на рынке УЦ (еще, возможно, ВТБ) получит право выдавать сертификаты и юрлицам, и физлицам, то деятельность остальных удостоверяющих центров, которые будут выдавать сертификаты только физлицам, может оказаться под вопросом из-за своей невыгодности», — предупредил Казаков.

Представитель ВТБ отказался от комментариев. Тинькофф Банк (он также не проходит по предлагаемым критериям для УЦ) считает, что число игроков на рынке электронной подписи должно сократиться с 500 до нескольких десятков путем усиления требований к УЦ, однако критерии отбора для них должны быть более доступными: можно установить требование к капиталу на уровне 500 млн или 1 млрд руб., если игрок присутствует менее чем в 75% регионов, сказал представитель банка: «Невозможность выпускать КЭП (квалифицированная электронная подпись. — РБК) для юрлиц поставит под угрозу набор небанковских сервисов, таких как сервис бухгалтерии, который востребован у малого и среднего бизнеса». Принятие законопроекта в текущем виде может привести к монополизации рынка, на котором около 95% занимает выдача ЭЦП юрлицам, добавил представитель Тинькофф Банка.

МКБ в целом поддерживает инициативу распространить право выдавать подпись юрлицам на уполномоченные организации, однако следует пересмотреть требования к территориальным параметрам, сказал ведущий руководитель направления по развитию банковских продуктов МКБ Михаил Хорошев (банк, традиционно работающий в Москве и Подмосковье, только в прошлом году начал экспансию в регионы). Промсвязьбанк не поддерживает те изменения, которые могут привести к монополизации рынка, сказал директор департамента продаж массового сегмента ПСБ Роман Гаврилов.

Авторы: Евгения Чернышова, Александра Посыпкина
При участии: Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, цифровая подпись
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