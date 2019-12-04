Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

По данным ведомства, в этом году россияне потратят на приготовление порции оливье 340 руб. из-за увеличения стоимости почти всех ингредиентов (до 10%). В 2018 году порция салата обходилась в 313 руб.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Для расчета «индекса оливье» использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы (500 г), горох (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г), а также репчатый лук (100 г).

По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты для оливье. Стоимость репчатого лука выросла на 10% (до 24 руб. за 1 кг), колбаса стала дороже на 6% (до 396 руб. за 1 кг), также на 6% выросли цены на консервированные огурцы и горох (до 164 руб. за 1 кг), а майонез подорожал на 5% (до 176 руб. за 1 кг). Десяток куриных яйц вырос в цене на 1% (до 59 руб.), а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели (до 26 и 20 руб. за 1 кг соответственно).

Кроме того, по данным Росстата, на 2,6% подорожала общая стоимость «сельди под шубой». Для семьи из четырех человек на нее придется потратить 157 руб. (в прошлом году 153 руб).