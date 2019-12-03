В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих на трассе «Кавказ»

В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматического пистолета. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:30 (совпадает с мск) 2 декабря этого года на улице Бакинская в Назрани. Как следует из текста сообщения, неизвестный мужчина вступил в конфликт с работниками фирмы по укладке дорожного покрытия на федеральной автодороге «Кавказ», после чего несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета. Затем он скрылся с места происшествия. Как сообщили в МВД, в результате инцидента получили ранения три местных жителя. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение, одного из них госпитализировали.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

В начале декабря этого года в одном из ресторанов Киева произошла стрельба. Один из участников возникшего конфликта произвел выстрелы в потолок заведения, в результате инцидента пострадал один человек.