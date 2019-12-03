Под Белгородом из-за взрыва газа обрушилась стена дома. Фоторепортаж

Под Белгородом из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом. У четырехэтажки целиком обрушилась одна из стен. В результате пострадали минимум 5 человек, сообщало МЧС

Сообщение о хлопке газа поступило спасателям вечером 3 декабря.

Взрыв, произошедший в одной из квартир, обрушил стену здания с первого по четвертый этаж.

На месте обрушения работают более 40 спасателей и 40 единиц техники.

По предварительной информации, при обрушении пострадали пять человек. Под обломками еще могут оставаться люди.

Проверку по факту обращения начали следователи.

На место обрушения прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко.