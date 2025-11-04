 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В столичном регионе до следующего утра будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

Режим действует в Москве и Московской области. По данным синоптиков, ожидается туман — вечером во вторник, ночью и утром в среду.

«Туман. Период предупреждения с 21 ч 4 ноября до 09 ч 5 ноября», — говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают, что туман сильно уменьшает зону видимости и способствует обману зрения. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, снизить скорость и использовать ближний свет фар.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью. Дневные температуры ожидаются в пределах +8...+10°С, ночи, по прогнозам, будут немного холоднее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег покроет Москву уже на следующей неделе. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6 градусов, в светлое время суток стоит ожидать околонулевых температур.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Москва непогода Погода туман Гидрометцентр России
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег
Общество
Заморозки зафиксировали в ночь на 3 ноября в Москве
Общество
Москвичей предупредили о переменчивой погоде в первую неделю ноября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Саддаму, с наилучшими пожеланиями». Самые яркие высказывания Дика Чейни Политика, 16:55
Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года Спорт, 16:51
Стала известна причина смерти бывшего вице-президента США Чейни Общество, 16:44
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Последствия тайфуна на Филиппинах, который унес жизни 26 человек. Видео Общество, 16:34
В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана Город, 16:28
Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов Общество, 16:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд Спорт, 16:14
Handelsblatt узнала о приверженности ФРГ отказу от поставок Taurus Киеву Политика, 16:08
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари Спорт, 16:05
Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Стали известны дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым Общество, 15:55