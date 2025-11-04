В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

Фото: АГН «Москва»

В столичном регионе до следующего утра будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

Режим действует в Москве и Московской области. По данным синоптиков, ожидается туман — вечером во вторник, ночью и утром в среду.

«Туман. Период предупреждения с 21 ч 4 ноября до 09 ч 5 ноября», — говорится в сообщении.

В МЧС предупреждают, что туман сильно уменьшает зону видимости и способствует обману зрения. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, снизить скорость и использовать ближний свет фар.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью. Дневные температуры ожидаются в пределах +8...+10°С, ночи, по прогнозам, будут немного холоднее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег покроет Москву уже на следующей неделе. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6 градусов, в светлое время суток стоит ожидать околонулевых температур.