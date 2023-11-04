В Рязани задержали подозреваемого в убийстве пристава

По подозрению в причастности к убийству был задержан житель Рязани 1979 года рождения. Начальник отдела службы судебных приставов по городу Сергей Калужский был застрелен 1 ноября — в День судебного пристава

Фото: МВД России

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ТАСС передает, что речь идет об убийстве начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

По словам Волк, по подозрению в причастности к преступлению был задержан житель Рязани 1979 года рождения.

По данным ведомства, тело мужчины 1988 города рождения было обнаружено 1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани, его застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура уточнила, что дело связано с убийством начальника отдела службы судебных приставов. СК сообщал, что пристав был убит в поселке Недостоево в Рязани.

Издание «Вид сбоку» и телеграм-канал «112» писали, что Калужский был застрелен около магазина в Недостоево. По данным «112», в него выстрелил неизвестный в маске, после чего скрылся. Жена убитого пристава Елена рассказала RT, что в тот день ее муж возвращался с работы пораньше. 1 ноября празднуется День судебного пристава, но, по словам женщины, его на работе решили не отмечать.

По данным телеканала, у Калужского были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей. Телеграм-канал Shot также писал, что у него могли быть проблемы с коллекторами, недовольными тем, что приставы бездействовали и не давали им взыскивать с должников долги.