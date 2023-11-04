 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве пристава

МВД: в Рязани задержали подозреваемого в убийстве пристава Калужского
По подозрению в причастности к убийству был задержан житель Рязани 1979 года рождения. Начальник отдела службы судебных приставов по городу Сергей Калужский был застрелен 1 ноября — в День судебного пристава
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. ТАСС передает, что речь идет об убийстве начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

По словам Волк, по подозрению в причастности к преступлению был задержан житель Рязани 1979 года рождения.

По данным ведомства, тело мужчины 1988 города рождения было обнаружено 1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей в Рязани, его застрелили. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура уточнила, что дело связано с убийством начальника отдела службы судебных приставов. СК сообщал, что пристав был убит в поселке Недостоево в Рязани.

Издание «Вид сбоку» и телеграм-канал «112» писали, что Калужский был застрелен около магазина в Недостоево. По данным «112», в него выстрелил неизвестный в маске, после чего скрылся. Жена убитого пристава Елена рассказала RT, что в тот день ее муж возвращался с работы пораньше. 1 ноября празднуется День судебного пристава, но, по словам женщины, его на работе решили не отмечать.

По данным телеканала, у Калужского были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей. Телеграм-канал Shot также писал, что у него могли быть проблемы с коллекторами, недовольными тем, что приставы бездействовали и не давали им взыскивать с должников долги.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Рязань МВД убийство судебный пристав
Материалы по теме
Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве пасынка Стаса Намина
Общество
В Екатеринбурге убили аспиранта Уральского университета из Габона
Общество
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Татарского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 16:00
Промоутер назвал дату следующего боя непобедимого россиянина Бивола Спорт, 15:40
Киносказка «По щучьему велению» заработала больше 1 млрд руб. Технологии и медиа, 15:32
Военные России ударили по арсеналу боеприпасов ВСУ в Черниговской области Политика, 15:27
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:23
Эрдоган объявил, что списал Нетаньяху со счетов Политика, 15:22
«Бэкап» цивилизации и крипта: чем завершился суд над основателем FTX Pro, 15:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Тренер хоккейного «Спартака» рассказал о переговорах с Ковальчуком Спорт, 15:00
Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве Общество, 14:58
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 14:44
Чемпион Европы по биатлону попал в реанимацию с пулевым ранением Спорт, 14:39
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве пристава Общество, 14:34
Патрушев назвал Россию лидером в сфере ракетно-ядерного оружия Политика, 14:30
Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС Политика, 14:27