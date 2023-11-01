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«Ъ» узнал подробности убийства контрактниками семьи в Волновахе

«Ъ»: контрактники признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе, ДНР
Контрактники признались, что планировали убить только трех мужчин, а детей застрелили из-за темноты и нежелания оставлять свидетелей, пишет «Коммерсантъ». По сведениям газеты, убийство произошло из-за покупки алкоголя
Фото: Сергей Ильинский / ТАСС
Фото: Сергей Ильинский / ТАСС

Задержанные по подозрению в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе могли использовать специальные автоматы «Вал» или «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы, оружие предстоит направить на баллистическую экспертизу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Управление СК по региону запросило документы задержанных у военной части, после подтверждения их статуса дело передадут военному следствию. Подозреваемых арестовали на месяц, для этого не потребовалось решение суда — Следственный комитет в условиях военного положения уполномочен делать это самостоятельно.

Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Там оно действует с октября.

Как пишет «Коммерсантъ», соседи семьи заметили ночью, как от дома убитых отъехал кроссовый мотоцикл с двумя худыми мужчинами в военной форме. Мотоцикл попал на камеры видеонаблюдения в Волновахе, что позволило задержать его владельца уже спустя сутки после убийства. Один из подозреваемых арендовал комнату неподалеку от дома семьи и хранил мотоцикл во дворе, спустя сутки задержали его вероятного сообщника.

По некоторым сведениям, пишет издание, оба контрактника признались в совершенном преступлении. Причем, по их словам, они задумали убить только главу семьи — Эдуарда Капканца, — и двух его взрослых сыновей, с которым произошел конфликт, а остальные стали случайными жертвами — их они не разглядели в темноте, либо убили, не желая оставлять свидетелей. Помимо трех мужчин, были убиты супруга Эдуарда Татьяна, жены двух сыновей, 9-летняя внучка, 4-летний внук и еще один дальний родственник хозяев.

Некоторые местные жители предположили, что причиной конфликта стало замечание, которое сделал Эдуард Капканец в адрес военных за несколько часов до убийства, сообщает «Коммерсантъ». По его сведениям, вечером накануне убийства военные приехали в районный магазин за водкой, будучи уже в состоянии опьянения, и «их визит не понравился покупателям из местных». По другой версии, Эдуард Капканец с сыновьями торговали алкоголем, конфликт разгорелся по вопросу оплаты товара.

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Издание сообщает, что контрактники совершили убийство после распития водки. Они перелезли через забор, пробрались в дом и расстреляли семью. Члены семьи спали после празднования 51-летия Татьяны Копканец.

Убитых обнаружили 28 октября. СК уточнял, что военнослужащие прибыли с Дальнего Востока. Дело завели по статье об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Волноваха ДНР контрактники убийство
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