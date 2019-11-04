В Японии произошел пожар на втором за неделю объекте из списка ЮНЕСКО

В Японии в деревне с объектами традиционного зодчества гассё-дзукури произошел пожар. Reuters отмечает, что повреждения получило как минимум одно здание. По данным местных СМИ, в 500 м от охраняемых памятников загорелся сарай

Фото: Issei Kato / Reuters

В японской деревне Сиракава (префектура Гифу), внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, произошел пожар, сообщает газета Asahi Shimbun. В ней находятся объекты традиционного зодчества — дома с соломенными крышами в стиле гассё-дзукури.

Как отмечает газета со ссылкой на полицию и пожарных, в результате никто не пострадал, объектам зодчества огонь не угрожает. Reuters со ссылкой на сотрудника пожарного управления при этом сообщает, что как минимум одно здание получило повреждения. По словам собеседника агентства, ущерб был минимальным, а огонь уже удалось потушить. Причину пожара он не назвал и отказался уточнить, сколько именно зданий пострадало и идет ли речь о находящихся под охраной домах.

Asahi Shimbun отмечает, что пожар произошел в 14:30 по местному времени и охватил сарай, расположенный на стоянке у деревни. Телеканал TBS News также опубликовал видео тушения пожара. На кадрах видно полыхающее здание, а вблизи него находится один из домов гассё-дзукури, на него огонь не распространился. Как уточняет телеканал, сарай находился в 500 м от объектов зодчества.

На прошлой неделе в японской провинции Окинава загорелся замок Сюри, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Информации о пострадавших не было, но, по данным полиции, у замка полностью сгорели главный зал и одно из зданий комплекса. Здание было построено около 500 лет назад и служило резиденцией правителя во время государства Рюкю. В список ЮНЕСКО его внесли в 2000 году. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга называл пожар в замке «трагедией для всего человечества». Он пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы восстановить его.