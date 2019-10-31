В Японии загорелся замок Сюри из списка ЮНЕСКО

В японской префектуре Окинава загорелся замок Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает телеканал NHK.

Древней замок загорелся в четверг в 2:40 (20:40 мск). По данным полиции, полностью сгорел его главный зал и одно из зданий комплекса, еще одно продолжает гореть. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщила газета «Майнити Симбун», на место происшествия отправили десять пожарных машин.

Замок Сюри был построен около 500 лет назад. Он выполнял роль императорской резиденции во времена государства Рюкю. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году, в нем проводили банкет для членов саммита «Большой восьмерки».

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.