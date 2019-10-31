В Японии восстановят уничтоженный пожаром замок Сюри из списка ЮНЕСКО

Японское правительство сделает все возможное, чтобы восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО, передает The Mainichi со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Это потеря для всего человечества», — написала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай в Twitter, выразив «искреннюю солидарность с японским народом».

Пожар в замке Сюри, который находится в префектуре Окинава, произошел накануне. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщает The Mainichi, были уничтожены главный, северный и южный корпуса дворцового комплекса.



Замок Сюри построили около 500 лет назад, он был императорской резиденцией во времена государства Рюкю. В главном зале замка, разрушенном в годы Второй мировой войны и восстановленном в 1992 году, проводили банкет для членов саммита «Большой восьмерки».



В 2000 году остатки древнего замка внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.