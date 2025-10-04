Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород
Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Беспилотники ВСУ сбиты, предварительно, пострадавших нет, написал он.
В Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника загорелись два автомобиля. Пожар уже потушили. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.
В селе Стрелецкое Белгородского района упавшие фрагменты беспилотника повредили ворота домовладения. В селе Пушкарное оказалась повреждена кровля частного дома.
Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Минобороны 4 октября сообщило, что между 8:00 и 11:00 мск силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
Гладков ранее назвал прошедший сентябрь «очень тяжелым» для региона. За месяц в Белгородской области погибли 20 человек, ранены были 185.
За прошедшие сутки над российскими регионами перехватили и уничтожили 117 дронов. Из них 27 — над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью, десять — над Воронежской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородской областью и Черным морем, один — над Смоленской областью.
