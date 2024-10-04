Мишустин утвердил календарь выходных и праздников на следующий год

Следующие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января, а майские выходные будут 1–4-го и 8–11-го, следует из постановления правительства. Всего россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно постановлению, следующие новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января (всего 11 дней), а на майских праздниках россияне будут отдыхать 1–4-го и 8–11-го.

Также нерабочими будут: 22 и 23 февраля (День защитника Отечества); 8 и 9 марта (Международный женский день); период с 12 по 15 июня (День России) и со 2 по 4 ноября (День народного единства).

Сделать новогодние праздники десятидневными, а майские разделить на два периода еще в 2023 году предложил Минтруд.

В том же году думская фракция «Новые люди» внесла в парламент законопроект о переносе четырех выходных с новогодних каникул 2024 года на майские праздники. Как отмечали авторы документа, новогодние праздники связаны со «скукой, перееданием, а нередко и травмами». «Майская погода в самый раз для того, чтобы сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе», — утверждали авторы законопроекта.

В Минтруде тогда заявили, что готовы обсудить инициативу, но в итоге даты выходных дней в 2024 году переносить не стали.