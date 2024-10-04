Ученые оценили влияние запрета табака на смертность от рака
Запрет на курение табака мог бы спасти более миллиона человек, предотвратив распространение рака легких. К такому выводу пришли ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака, их исследование опубликовали в журнале The Lancet.
Ученые создали модель, рассматривающую запрет на покупку табачных изделий для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. По прогнозу, среди них будет зафиксировано 2 951 400 смертей от рака легких. Но в случае, если они не будут курить табак, удастся предотвратить большое количество летальных исходов. Наибольший эффект от такой меры смогли бы достичь страны со средним и высоким уровнем дохода.
Исследователи подсчитали, что из 2 951 400 случаев рака легких спасти получилось бы 1 186 500 человек, что составит 40,2%. Среди мужчин можно было бы предотвратить 45,8% смертей, среди женщин — 30,9%.
В 2022 году Новая Зеландия законодательно запретила продавать сигареты людям, родившимся после 2009 года. В Минздраве страны посчитали, что антитабачный закон сэкономит бюджету $5 млрд за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.
23 августа 2024 года в Великобритании начали клинические исследования вакцины от рака легких. Первую инъекцию получил 67-летний британец Януш Рац. Он рассказал, что решил принять участие в исследовании, надеясь, что это поможет остановить рецидив рака. Первая в мире мРНК-вакцина для лечения рака легких разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В будущем эта вакцина сможет заменить химиотерапию, утверждают ученые. Препарат стимулирует иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов