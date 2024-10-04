Под Пермью загорелась база нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
В Пермском крае произошло возгорание на базе нефтепродуктов, сообщили в МЧС.
«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом», — рассказали спасатели.
В тушении участвуют 60 специалистов и 19 единиц техники. Пожар локализован, сотрудники МЧС не допустили распространения огня на частные дома, административное здание и сухую растительность. Пострадавших нет.
Деревня Осенцы находится южнее Перми, недалеко от аэропорта Большое Савино.
В Воронежской области этой ночью загорелась нефтебаза в Аннинском районе после атаки дрона. Как рассказал губернатор Александр Гусев, украинский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, один из них упал на территории нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. Пострадавших в ходе инцидента нет.
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