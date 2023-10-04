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Тур Гарика Сукачева по России перенесли на 2024 год

Тур рок-музыканта Гарика Сукачева по России перенесли на апрель 2024 года
Турне, запланированное на октябрь—ноябрь, откладывается «по независящим от артиста и организаторов причинам», сообщается на странице музыканта в соцсети
Гарик Сукачев (на переднем плане)
Гарик Сукачев (на переднем плане) (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Тур рок-музыканта Гарика Сукачева, запланированный на октябрь—ноябрь, перенесен на 2024 год. Об этом сообщается на странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что турне откладывается «по независящим от артиста и организаторов причинам».

Теперь концерты пройдут 10 апреля в Казани, 12 апреля — в Ижевске, 27 апреля — в Самаре, 29 апреля — в Ульяновске.

«Все билеты действительны на новые даты и не нуждаются в обмене», — сообщается на странице Сукачева.

«Вся официальная информация о переносе тура есть в официальных аккаунтах артиста в соцсетях. Тур не отменен, а перенесен. Все ранее купленные билеты остаются действительными на новые даты концертов», — сказала РБК PR-директор музыканта Анастасия Рогожникова.

В июле музыкант попал в больницу, из-за чего он пропустил свой концерт в парке Рускеала в Карелии. Телеграм-канал «112» писал, что Сукачева госпитализировали из-за переутомления. Его пресс-секретарь называла причиной повышенное давление.

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Елена Чернышова, Анастасия Куницына
Гарик Сукачев тур
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