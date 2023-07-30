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Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы

Госпитализированный Гарик Сукачев записал обращение из больницы и извинился перед фанатами

Рок-музыкант Гарик Сукачев, которого госпитализировали накануне «в связи с ухудшением здоровья», записал видеообращение из больницы. Ролик опубликовал в телеграм-канале артиста его представитель.

На видеозаписи видно, что музыкант лежит на кровати в больничной палате.

Артист извинился перед фанатами, которые должны были посетить концерт в парке Рускеала в Карелии накануне, 29 июля. «Прошу у всех вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. <...> Мы приедем, конечно же. Еще раз, простите меня, пожалуйста», — говорит музыкант.

Сукачев раскритиковал СМИ, связавшие его госпитализацию с чрезмерным употреблением алкоголя. «Я б с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет», — сказал он.

«Все нормально, ребята. <...> Мы приедем еще раз», — заключил он.

Сукачева госпитализировали накануне, 29 июля. В этот день он вместе с оркестром должен был выступить на хуторе «Елки» в парке Рускеала в Карелии. Незадолго до начала мероприятия представители музыканта объявили, что Сукачев не приедет на концерт, так как попал в больницу. Мероприятие состоялось в формате «народного караоке», вход на него был свободным.

Телеграм-канал 112 писал, что певца госпитализировали из-за переутомления. Позднее пресс-секретарь Сукачева Анастасия Рогожникова уточнила «Аргументам и фактам», что артиста положили в больницу в том числе из-за подъема давления.

Гарик (Игорь) Сукачев — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, телеведущий — родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области.

Окончил железнодорожный техникум и Липецкое областное культурно-просветительное училище. В разное время был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Бригада С» и «Неприкасаемые».

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