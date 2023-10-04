Опрос: каждый четвертый учитель не хотела выбирать эту работу в юности

Каждый четвертый учитель не хотел выбирать эту работу в юности

Каждый четвертый учитель в детстве и юности не строил планов по работе в этой профессии. Меньше других задумывались об учительской стезе нынешние аналитики, программисты и водители, чаще — HR-специалисты, дизайнеры

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Каждый пятый россиянин (19%) задумывался в детстве о работе учителем, в юности эта мысль посещала 15% россиян, тогда как 62% опрошенных никогда не размышляли о такой возможности, следует из результатов исследования SuperJob (есть у РБК).

Чаще всего в детстве мечтали о работе в школе девочки (29% против 7%), в более старшем возрасте разрыв между полами сократился (17% у девочек и 14% у мальчиков), совсем не предполагали такой возможности в юности 51% женщин и 74% мужчин.

Вместе с тем, среди уже работающих учителями не мечтал в детстве и юности об этой специальности каждый четвертый (28%), среди работающих воспитателями — 17%. Кроме них размышляли в юности о работе учителем чаще всего те, кто сейчас работает менеджерами по персоналу (28%), дизайнерами (23%) и маркетологами (20%). Реже остальных мечтали о преподавании аналитики (3%), системные администраторы (5%), программисты (7%), офис-менеджеры, водители и диспетчеры (по 8%).

Исследование провели методом опроса в 511 населенных пунктах среди совершеннолетних 3 тыс. россиян

Четыре из пяти (82%) российских учителей, опрошенных в ноябре 2022-го, сообщили о выгорании к концу учебного года. Почти половина педагогов (49%) связывают свое эмоциональное выгорание с насыщенным учебным годом, а 33% — c личной усталостью, а 18% не отмечают никаких признаков выгорания. Симптомы выгорания чаще находили у себя молодые педагоги (55%) со стажем работы до десяти лет, тогда как среди их коллег со стажем от 15 лет на выгорание жаловалась меньшая доля опрошенных — 47%.

Учителя отметили, что выгоранию подвержены и дети, большинство (73,2%) педагогов связали это с волнением перед финальными экзаменами, 59,9% назвали в качестве причины большие нагрузки, а 44,6% предположили, что дело в страхе перед низкими оценками.

2023 год в России объявлен годом наставника и педагога.



