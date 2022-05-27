Больше 80% российских учителей заявили о выгорании в конце учебного года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Четверо из пяти российских учителей (82%) сталкиваются с симптомами выгорания к концу учебного года, следует из результатов опроса образовательной компании «ЯКласс», резидента Фонда «Сколково», поступивших в РБК.

Согласно результатам опроса, 49% опрошенных педагогов связывают свое эмоциональное выгорание с насыщенным учебным годом, а 33% — c личной усталостью, а 18% не отмечают никаких признаков выгорания.

В опросе приняли участие 1043 учителя из разных городов России.

Чаще других симптомы выгорания замечают молодые учителя, у которых опыт работы не превышает десяти лет (55%). Среди педагогов с 15-летним стажем и более 47% обнаруживают симптомы выгорания.

По мнению учителей, выгорание к концу учебного года также испытывают школьники, причем большинство из педагогов (73,2%) связывают это с тревогой перед ЕГЭ и ОГЭ. Еще в качестве причин называют большие нагрузки (59,9%), беспокойство из-за результатов и оценок (44,6%), большое количество контрольных работ (35,1%).

При этом меньше всего выгорание вызывают отношения с одноклассниками, считают 10,7% респондентов. Следом идут мысли о выборе карьерного пути (15,3%), тревожность из-за выбора вуза (23,5%) и личные переживания (33,7%).

В качестве способов работы с выгоранием и восстановления ментального здоровья летом 86,8% опрошенных учителей рекомендуют проводить время на природе, а 58,4% — организовать культурную программу.

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Почти половина россиян (49%) среди причин выгорания, связанных с работой, называют слишком большое количество задач, это показали результаты опроса cервисом корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor в январе. На втором месте однообразие работы — такими свои задачи считает треть (31%) опрошенных. Также каждый четвертый опрошенный отметил отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.

Говоря о симптомах выгорания, респонденты отметили хроническую усталость (45% опрошенных), проблемы со сном (51%), периодическое беспокойство (71%) и постоянную тревогу (26%).