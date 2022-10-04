Суд вынес решение по делу, связанному с гибелью 24 человек в метро Москвы

Фигурантов дела о коммерческом подкупе при строительстве метро в столице приговорили к условным срокам. Неправильный монтаж путей между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» стал причиной крушения поезда и гибели людей

Фото: ТАСС

Пресненский районный суд Москвы приговорил к условным срокам экс-сотрудников «Московского метрополитена» Николая Мельникова и Виталия Соколова, а также бывшего замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолия Круглова, сообщает «Коммерсантъ».

Их обвиняли в коммерческом подкупе (ст. 204 УК) при монтаже контактного рельса и стрелочного перевода на путях перегона между станциями метро «Парк Победы» и«Славянский бульвар», где в 2014 году произошло крушение поезда, во время которого погибли 24 человека.

Обвинение требовало для фигурантов дела реальные сроки, однако суд назначил Соколову и Круглову два года условно с таким же испытательным сроком, а Мельникову — три года условно и два года в качестве испытательного срока. Прокурор ходатайствовал о назначении Мельникову и Соколову шести лет строгого режима, Круглову — четырех лет общего режима.

Уголовное дело о подкупе связано с крупнейшей техногенной аварией в московском метро — крушением поезда на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы». Там 15 июля 2014 года поезд сошел с рельсов и врезался в стену подземного тоннеля. Погибли 24 человека, 217 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение требований транспортной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Обвинение предъявили дорожному мастеру метро Валерию Башкатову, его помощнику Юрию Гордову, замначальника дистанции капремонта службы пути Алексею Трофимову и директору по производству ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову.

Авария случилась на съезде, который строила «Спецтехреконструкция». По версии следствия, рабочие этой организации не закрепили стрелку как следует. Руководили ими Башкатов и Трофимов, а Гордов разрешил движение на участке. Сторона защиты настаивала, что авария произошла из-за слишком высокой скорости и неисправности поезда, который не проверяли в течение суток перед трагедией. Машинист утверждал, что ничего не помнит об аварии.

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Осенью 2015 года Башкатова, Трофимова и Круглова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а Гордова — к шести годам колонии общего режима. Летом 2016 года Мосгорсуд сократил наказание Анатолию Круглову на 2 месяца, а в октябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание всем фигурантам, отменив часть приговора о взыскании с фигурантов компенсаций по гражданским искам пострадавших в аварии и родственников погибших.

В рамках расследования этого дела был выявлен коммерческий подкуп при выполнении монтажных работ, поясняет «Коммерсантъ». «Спецтехреконструкция» должна была врезать стрелочный перевод на путях перегона между станциями и смонтировать контактный рельс по второму главному пути в районе стрелочного перевода. Однако у компании не было квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить эту работу.

Поэтому, по версии следствия, Анатолий Круглов и попросил Мельникова за незаконное денежное вознаграждение в 150 тыс. руб. организовать работы по монтажу контактного рельса в районе стрелочного перевода силами сотрудников ГУП «Московский метрополитен», хотя это противоречило содержанию приказа об их проведении.

В результате господин Мельников привлек к участию в работах мастера пути Виталия Соколова, а тот в нарушение положения нормативных документов, регламентирующих содержание путей и контактного рельса, поручил выполнение работ некомпетентным монтерам. Расследование дела было завершено в сентябре прошлого года и передано в суд.