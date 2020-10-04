Airbnb отменила бронирование домов на Хэллоуин из-за опасения вечеринок

Ежегодный парад на Хэллоуин в Нью-Йорке (Фото: Роман Махмутов / РИА Новости)

Онлайн-платформа по аренде жилья Airbnb отменяет бронирование на одну ночь домов в Канаде и США во время Хэллоуина. Об этом сообщает «Би-би-си».

В компании опасаются, что частные дома будут использоваться для организации и проведения праздничных вечеринок во время пандемии коронавирусной инфекции. В Airbnb отметили, что эти меры, прежде всего, направлены на защиту общества от COVID-19.

Уже заключенные сделки на эти даты будут отменены. Владельцы домов и их гости, которые уже успели забронировать жилье на Хэллоуин, получат компенсацию от Airbnb. Для бронирования домов на две-три ночи установят более строгие правила, чтобы избежать их аренды для вечеринок. Кроме того, в компании пообещали усилить службу поддержки с 30 октября по 1 ноября, чтобы ответить на все обращения пользователей.

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