Airbnb сократит 25% персонала из-за пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 6 мая Общество, 11:39 Как сохранять мотивацию и не отвлекаться на удаленной работе Стиль, 11:31 Полиция начала проверку видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново Общество, 11:26 Минэнерго Украины предложило использовать АЭС для майнинга Крипто, 11:26 Между быком и медведем: кем станет Дональд Трамп для нефтяного рынка Мнение, 11:17 Александр Емельяненко сообщил о тактике в возможном поединке с Тайсоном Спорт, 11:12 10 угроз для человечества помимо коронавируса Партнерский материал, 11:10 Транспортный налог — 2020: машины, которые лучше не покупать Авто, 11:07 Новый год в марте: как изменилось потребительское поведение Pro, 11:01 Почему онлайн-обучение станет привычным явлением, как покупки в интернете Экономика образования, 10:57  Airbnb сократит 25% персонала из-за пандемии Бизнес, 10:55 Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Технологии и медиа, 10:55 ИТ-консультанты посоветовали и дальше оставить сотрудников на удаленке Pro, 10:54 Акции «Россетей» подскочили на 15% после объявления дивидендов Quote, 10:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Airbnb сократит 25% персонала из-за пандемии

Фото: Phillip Faraone / Getty Images
Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Сервис аренды жилья Airbnb сократит 1900 человек, что составляет 25% сотрудников компании. Об этом говорится в письме генерального директора сервиса Брайана Чески.

«Из 7,5 тыс. наших сотрудников около 1,9 тыс. должны будут покинуть команду Airbnb», — написал Чески. Он отметил, что компания переживает «самый тяжелый кризис», так как сейчас вся работа компаний в сфере международного туризма остановилась.

По словам Чески, изменения, вызванные распространением коронавируса, не будут временными, а путешествия в «новом мире» после завершения пандемии будут выглядеть иначе. В связи с этим повысится спрос на более безопасные варианты аренды, доступные ближе к дому, считают в компании.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество

Чески также отметил, что Airbnb приостановит инвестиции в отели и люксовое жилье и сосредоточит усилия на развитии той части бизнеса, которая связана с размещением путешественников в домах обычных людей, готовых сдавать их в аренду.

Сервис Airbnb был основан в 2008 году в Сан-Франциско. Он предлагает туристам напрямую забронировать жилье у владельцев. Комиссию за услугу должны заплатить как владельцы жилья, так и съемщики.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Airbnb, сокращение, пандемия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество
Авиакомпания Virgin Atlantic сократит более 3 тыс. сотрудников
Бизнес
Авиакомпания Ryanair сократит из-за вируса тысячи пилотов и стюардесс
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter